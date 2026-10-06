பட்டா பெயர் மாற்றத்திற்கு ரூ.4000 லஞ்சம் - வருவாய் ஆய்வாளரை கையும் களவுமாக பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, லஞ்சப் பணத்தைப் பெறும் போது, சம்பந்தப்பட்ட வருவாய் ஆய்வாளரை கையும் களவுமாக பிடிக்க முடிவு செய்தனர்.
Published : October 6, 2026 at 12:34 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் அருகே பட்டாவில் பெயர் திருத்தம் செய்து தருவதற்காக ரூ.4,000 லஞ்சம் பெற்றதாக வருவாய் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் வட்டம் செம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மனோஜ் குமார். இவர் தனது பெயரில் குடியிருப்பு ஒன்றை வாங்கியுள்ளார். அந்தக் குடியிருப்புக்கான பட்டாவில் தனது தந்தையின் பெயர் தவறாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை அறிந்த மனோஜ் குமார், அதனைத் திருத்தி தனது பெயரை முறையாக பதிவு செய்யக் கோரி வருவாய்த் துறையில் விண்ணப்பித்துள்ளார்.
இதனை அடுத்து மனோஜ் குமார் அளித்த விண்ணப்பம் சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதன் பேரில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சம்பந்தப்பட்ட சொத்தை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து, பின்னர், சொத்து தொடர்பான ஆய்வு அறிக்கையை மேல் நடவடிக்கைக்காக வருவாய் ஆய்வாளரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், சிட்லபாக்கம் வருவாய் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வரும் பிரசாந்த் என்பவர் மனோஜ் குமாரின் விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக ரூ.4,000 லஞ்சமாக வழங்க வேண்டும் எனக் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத மனோஜ் குமார் இது குறித்து செங்கல்பட்டு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அவரது புகாரின் அடிப்படையில், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, லஞ்சப் பணத்தைப் பெறும் போது, சம்பந்தப்பட்ட வருவாய் ஆய்வாளரை கையும் களவுமாக பிடிக்க பொறி வைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
அதன்படி அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தலின்படி, மனோஜ் குமார் லஞ்சப் பணத்துடன் வருவாய் ஆய்வாளர் பிரசாந்தை அணுகியுள்ளார். அப்போது பிரசாந்த், பட்டா பெயர் திருத்தம் தொடர்பான விண்ணப்பத்தை பரிசீலிப்பதற்காக ரூ.4,000 லஞ்சப் பணத்தை மனோஜ் குமாரிடம் இருந்து பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
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அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அதிகாரிகள், வருவாய் ஆய்வாளர் பிரசாந்தை கையும் களவுமக பிடித்து கைது செய்தனர். பின்னர் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைத்தனர்.
பட்டாவில் பெயர் திருத்தம் செய்ய ரூ.4,000 லஞ்சம் வாங்கிய போது வருவாய் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.