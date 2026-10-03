அரசு துறையில் அவுட்சோர்சிங் முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியது போல் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க மாநில பொருளாளர் மணிகண்டன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 3, 2026 at 6:22 PM IST
சேலம்: அரசு துறையில் அவுட்சோர்சிங் முறையை ரத்து செய்து, படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
சேலம் அண்ணா பார்க் பகுதியில் உள்ள தமிழ் சங்க வளாகத்தில் தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று (அக்.3) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம், அரசு துறையில் அவுட்சோர்சிங் முறையை கைவிடுவது, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதனைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்கத்தின் மாநில பொருளாளர் மணிகண்டன் பேசும்போது, ”தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வாக்குறுதி அளித்து இருந்தார். தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியது போல், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும்.
சேலம் மாவட்டம் தற்போது ஐந்து கோட்டங்களாக உள்ளது. வாழப்பாடி வட்டம் மற்றும் ஏற்காடு வட்டம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கி வாழப்பாடி கோட்டமாக உருவாக்க வேண்டும். சேலம் மாநகரத்தை தலைமை இடமாகக் கொண்டு சேலம், சேலம் மேற்கு, சேலம் தெற்கு போன்றவற்றை சேலம் கோட்டமாக உருவாக்க வேண்டும்.
30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்த மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப சேலம் வருவாய் அளவில் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இன்றைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நிலத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதற்கு ஏற்ப கூடுதல் பணிகளை செய்ய புதிய பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும்.
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இந்த கோரிக்கைகள் சம்பந்தமாக ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை சந்தித்துள்ளனர். அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக முதலமைச்சர் உறுதி அளித்துள்ளார். மேலும், அரசு துறையில் அவுட்சோர்சிங் முறையை கைவிட்டு, படித்துவிட்டு வேலையில்லாமல் இருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கு உடனடியாக வேலை வழங்க வேண்டும்.
அரசு அலுவலர்கள் அலுவலகத்திற்கு வரும்போது குறைந்தபட்சம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வைத்துக் கொள்ளலாம் என அரசு முடிவு எடுத்தால் சரியாக இருக்கும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட தலைவர் அருள் பிரகாஷ், மாவட்ட செயலாளர் கோபாலகிருஷ்ணன், மாவட்ட பொருளாளர் மா.அகிலன், மாநில துணைத்தலைவர் வெ.அர்த்தநாரி உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க புதிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.