''எஸ்ஐஆர் பணிகளை 70 ஆயிரம் பேர் புறக்கணிப்பு'' - வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தகவல்!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை 70 ஆயிரம் பேர் புறக்கணித்துள்ளதாக வருவாய்த் துறை ஊழியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகையன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் (SIR) உரிய திட்டமிடலின்றியும், பயிற்சிகள் அளிக்காமல் கூடுதல் பணியிடங்கள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு ஏதும் வழங்காமல் அவசரகதியில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்று குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (FERA) வாக்காளர் பட்டியலை திருத்தும் பணிகளை புறக்கணிப்பது என முடிவு எடுத்து அறிவித்துள்ளது. மேலும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம், வருவாய்த் துறை சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் முறையீடு செய்து மாவட்ட, வட்ட தலைநகரில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

இது குறித்து வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகையன் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில், ''வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் தொடர்பாக படிவங்கள் பெறுதல், இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் (Digitisation), SIR ஆய்வு கூட்டம் என வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் முற்றாக புறக்கணிப்பு செய்யதுள்ளோம்.

இந்த போராட்டத்தில் அனைத்து கிராம உதவியாளர்கள், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், நில அளவர் முதல் ஆய்வாளர் வரை, அலுவலக உதவியாளர் முதல் வட்டாட்சியர் வரை என 42 ஆயிரம் அனைத்து நிலை வருவாய் துறை அலுவலர்கள், சத்துணவு ஊழியர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்கு உரிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டிலை முடிப்பதற்கு டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரையில் அளிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவை மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டித்து அளிக்க வேண்டும். அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO), கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கும் உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை முழுமையாக பிழைகள் இல்லாமல் மேற்கொள்ள கூடுதல் பணியாளர்களை நியமனம் செய்ய வேண்டும். வாக்களர் திருத்தும் பணியில் தொடர்ந்து இரவிலும் பணியாற்றி வருகிறோம்.

கடுமையான இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கும், கூடுதலான பணிப் பளுவை கருத்தில் கொண்டு ஒரு மாத கால ஊதியத்தை மதிப்பூதியமாக வழங்கிட வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர்களுக்கு 92 சதவீதம் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு 10 சதவீதம் படிவங்கள் மட்டுமே திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன. படிவங்களை பெற்றப் பின்னர் அதனை சரிபார்த்து, டிஜிட்டலில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

எனவே தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் அதிகாரி, இந்திய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆகியோர் கால நீடிப்பு வழங்க வேண்டும். வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் பிறப் பணிகளை தொடர்ந்து செய்வோம். ஆனால் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட மாட்டோம்'' என்றார்.

