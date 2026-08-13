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சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டதா? பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம்

மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 3.04 லட்சம் குடியிருப்பு சொத்துக்களுக்கு ரூபாய் 1,000-க்கும் குறைவாகவே சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 3:00 PM IST

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சென்னை: குறைவாக வரி மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு மட்டுமே மறுமதிப்பீட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவின. இந்த நிலையில், சொத்து வரியை உயர்த்தவில்லை என்று மாநகராட்சி தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் சொத்து வரி உயர்த்தப்படவில்லை. சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகப் பரவும் உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை நம்ப வேண்டாம்.

ஏற்கனவே குறைவாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் சொத்து வரி செலுத்தி வந்த சொத்துகளுக்கு தாங்கள் அளித்த (self declaration) உரிய தரவுகளின் அடிப்படையில் திருத்திய மதிப்பீடு செய்து அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திருத்திய மதிப்பீட்டில் ஆட்சேபனை இருப்பின், அறிவிப்பு பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார துணை ஆணையரிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம். மேல்முறையீடுகள் 30 நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட சுமார் 3.49 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்களுக்கு மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நோட்டீஸை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அளித்துள்ளது. மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 3.04 லட்சம் குடியிருப்பு சொத்துக்களுக்கு ரூபாய் 1,000-க்கு குறைவாகவும், மற்ற சொத்துக்களுக்கு ரூபாய் 5,000-க்கு குறைவாகவும் தான் வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், "பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள குடியிருப்புக் கட்டிடங்களை சிலர் வணிகரீதியாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். கட்டிடம் கட்டப்பட்ட இடத்தைத் தவிர மீதியிருக்கும் இடத்திற்கு எந்த வரியும் வசூலிக்கப்படாமல் இருந்தது. மாநகராட்சிக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் தற்போது மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நோட்டீஸ் சம்மந்தப்பட்ட சொத்துக்களின் உரிமையாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது" என்று கூறினர்.

இதனிடையே, சொத்து வரி உயர்த்தப்படவில்லை என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சித் தெரிவித்திருந்தாலும், சொத்து வரியானது அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொத்துக்களின் உரிமையாளர்கள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

இது குறித்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, "ட்ரோன் அடிப்படையில் GIS சர்வே மூலமாக கணக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. இதன் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட தரவுகளை நேரடியாகக் களத்திற்கு சென்று அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். இதையடுத்து சொத்துக்களின் உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தனர்.

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