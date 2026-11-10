எஸ்.சி, எஸ்.டி ஆணையத் தலைவராக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எம்.வி. முரளிதரன் நியமனம்
பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர் ஆணையத் தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்து வந்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எஸ்.தமிழ்வாணன், தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பாக கடந்த மார்ச் 22 ஆம் தேதி காலமானார்.
Published : November 10, 2026 at 10:39 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆணையத்தின் தலைவராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எம்.வி.முரளிதரனை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக சமூக நீதி துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், தமிழ்நாடு மாநில பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆணையச் சட்டம், 2021-இன் கீழ் இந்த ஆணையம் கடந்த 2021 அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், ஆணையத்தின் தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான தேர்வுக் குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதற்கிடையே, ஆணையத்தின் தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்து வந்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எஸ். தமிழ்வாணன், தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பாக கடந்த மார்ச் 22-ஆம் தேதி காலமானார். இதனால் ஆணையத் தலைவர் பதவி காலியாக இருந்தது.
இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எம்.வி. முரளிதரனை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக நியமித்து தமிழக அரசு தற்போது அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
அவர் பொறுப்பேற்கும் நாளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது 75 வயதை அடையும் வரை, இதில் எது முதலில் வருகிறதோ அதுவரை ஆணையத்தின் தலைவராகப் பதவி வகிப்பார் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.