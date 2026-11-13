முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சி.எஸ். கர்ணன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் - இவர் சிறைக்கு சென்றது ஏன் தெரியுமா?
2017ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்து விடுதலையான கர்ணன், சென்னையில் வசித்து வந்த நிலையில் இன்று உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.
Published : November 13, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் பட்டியலின நீதிபதியான சின்னசாமி சுவாமிநாதன் கர்ணன் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 13) காலமானார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 2009ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நீதிபதியாக பதவியேற்றவர் கர்ணன். பின்னர் 2016ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இடம்மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
எட்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உயர் நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றிய நீதிபதி சி.எஸ்.கர்ணன், 2017ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 21ஆம் தேதி ஓய்வுபெற்றார். சென்னையில் வசித்து வந்த இவர் இன்று உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.
யார் இந்த கர்ணன்?
கடலூர் மாவட்டம் கருநத்தம் கிராமத்தில் 1955ஆம் ஆண்டு சுவாமிநாதன் - கமலம் தம்பதியின் எட்டு குழந்தைகளில் இரண்டாவதாக பிறந்தவர் சி.எஸ் கர்ணன். 1983ஆம் ஆண்டு சென்னை சட்டக் கல்லூரியில் சட்டப்படிப்பை முடித்து, வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார். இவர் தனது மனைவி சரஸ்வதியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கருணாநிதி எண்ற தனது இயற்பெயரை கர்ணன் என 1991இல் முறைப்படி மாற்றிக்கொண்டவர்.
கர்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தபோது, நீதிபதிகள் லஞ்சம் பெறுவதாகவும், அதற்கான ஆதாரங்கள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும் வெளிப்படையாக அறிவித்தார். பதவியில் இருந்த ஒரு பட்டியலின நீதிபதி மற்ற நீதிபதிகளுக்கு எதிராக புகார் தெரிவித்து, நீதிமன்ற வரலாற்றிலேயே ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
இந்த சர்ச்சைகளுக்கு இடையே நீதிபதி கர்ணனை கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இடமாற்றம் செய்ய உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் பரிந்துரை செய்தது. ஆனால், ஊழல் செய்யும் நீதிபதிகள் என்ற பட்டியலை தயாரித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கே கடிதம் அனுப்பி வைத்தார்.
சிறை தண்டனை அனுபவித்த கர்ணன்
2017ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்ட நீதிபதி கர்ணன், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைதண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, நீதிபதி கர்ணன் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை பதிந்து விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டது. ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பதவியில் இருக்கும்போது தண்டனை விதிக்கப்பட்டது நீதித்துறை வரலாற்றிலேயே இதுவே முதன்முறை என்பது குறப்பிடத்தக்கது.
2017ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்து விடுதலையான கர்ணன், சென்னையில் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையிலேயே இன்று (நவம்பர் 13) காலை இயற்கை எய்தினார்.