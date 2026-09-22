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சீமைக் கருவேல மரம் மண்ணிற்கு புற்றுநோய் போன்றது - ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி செல்வம் 'வார்னிங்'

சீமைக் கருவேல மரங்களை முழுமையாக அகற்றாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு பாலைவனமாக மாறும் அபாயம் உள்ளதாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி செல்வம்
ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி செல்வம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 8:56 PM IST

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திருநெல்வேலி: மனித உடலுக்கு புற்றுநோய் எவ்வளவு ஆபத்தானதோ, அதேபோல மண்ணிற்குச் சீமைக் கருவேல மரம் புற்றுநோய் போன்றது என ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி செல்வம் எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் நீர்நிலைகள், ஆற்றுப்படுகைகள் மற்றும் தனியார் நிலங்களில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, அதனைக் கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில், திருநெல்வேலி தாமிரபரணி ஆற்றுப் படுகையில் விளைந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகளை ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி செல்வம் இன்று (செப்.22) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தென் மாவட்டங்களில் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவது குறித்து இதுவரை 11 மாவட்டங்களில் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் மரங்களை அகற்றும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர்களும், அரசு ஊழியர்களும் நன்றாகச் செய்து வருகின்றனர்.

ஆனால் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவதற்கு அரசு இதுவரை எந்த மாவட்டத்திற்கும் நிதி வழங்கவில்லை. கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதி மற்றும் கனிமவள நிதி ஆகியவை இந்த பணிகளுக்குப் போதுமானதாக இல்லை. மாற்று ஏற்பாடாக, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் முதற்கட்டமாக தலா 5 கோடி ரூபாய் நிதியை அரசு வழங்க வேண்டும். நிதி இருந்தால் மட்டுமே இப்பணியை முழுவீச்சில் தொடர்ந்து நடத்த முடியும்.

தனியார் நிலங்களில் உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மூலம் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பொதுமக்களிடமிருந்து இன்னும் போதிய வரவேற்போ அல்லது ஒத்துழைப்போ கிடைக்கவில்லை.

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தனியார் நிலங்களில் உள்ள மரங்களை அகற்ற அரசு மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கனிம வள நிதியை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த நிதியை அரசு விடுவிக்க வேண்டுமானால், அதுதொடர்பான சட்டத்தில் சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவது என்பது ஒரே நாளில் செய்யக்கூடியதல்ல. இது ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டம். சுழற்சி முறையில் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் மரங்களை அகற்ற வேண்டும். அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இதுபோன்று மூன்று முறை வெற்றிகரமாகச் செய்துள்ளனர்.

இப்பணியில் அரசு அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து பொதுமக்கள், ஊடகங்கள் என அனைவரும் தங்களின் பொறுப்பை உணர்ந்து கூட்டு முயற்சியாகச் செயல்பட வேண்டும். ஏனென்றால், மனித உடலுக்குப் புற்றுநோய் எவ்வளவு ஆபத்தானதோ, அதேபோல மண்ணிற்குச் சீமைக் கருவேல மரம் புற்றுநோய் போன்றது.

இந்த மரங்களை முழுமையாக அகற்றாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு பாலைவனமாக மாறும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மண்ணைக் காக்க வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

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சீமைக் கருவேல மரம்
திருநெல்வேலி
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