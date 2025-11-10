ETV Bharat / state

கிரானைட் முறைகேடு வழக்கு: மீண்டும் பாதுகாப்பு வழங்க கோரி சகாயம் ஐஏஎஸ் மனு

தமக்கு மீண்டும் பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 8:39 PM IST

சென்னை: கிரானைட் முறைகேடு வழக்கில் சாட்சியம் அளிக்க காவல்துறை பாதுகாப்பை மீண்டும் வழங்கக் கோரி ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரையில் சட்டவிரோதமாக கிரானைட் கற்கள் வெட்டி எடுத்ததில், அரசுக்கு 1 லட்சத்து 11 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சகாயம் ஐஏஎஸ் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்தார். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள சிறப்பு ஆணையராக நியமிக்கப்பட்ட சகாயத்தின் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதை ஏற்று, கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறை பாதுகாப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியது.

இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பை எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மாநில அரசு திடீரென திரும்பப் பெற்றது. இந்த நிலையில், கிரானைட் முறைகேடு வழக்கில் சாட்சியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள சகாயம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

அதனால், தனக்கு மீண்டும் காவல் துறை பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும். இல்லையென்றால் மணல் கொள்ளை மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த சமூக ஆர்வலர்கள் புதுக்கோட்டை ஜகபர் அலி, திருநெல்வேலி ஜாகிர் ஹுசைன் படுகொலை செய்யப்பட்டது போன்ற நிலை தனக்கும் ஏற்படலாம்.

சமூக ஆர்வலர்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது. அதனால், தகுந்த பாதுகாப்பை வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால், விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கத் தயாராக இருப்பதாக கடந்த மே மாதம் சகாயம் தலைமை நீதிபதிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளிக்க ஏதுவாக காவல்துறை பாதுகாப்பை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி காவல் துறைக்கு அளித்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து, மீண்டும் பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு தொடர்பான விசாரணை நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, தமிழக அரசு மற்றும் காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தார்.

