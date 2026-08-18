ETV Bharat / state

டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்ததாக கூறி ஓய்வு பெற்ற பெண் மருத்துவரிடம் ரூ.98 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை

நடப்பாண்டில் மட்டும் ரூ. 47 கோடி வரை மோசடி தொடர்பான புகார்கள் பெறப்பட்டிருப்பதாக கோவை சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இணைய வழி குற்ற பிரிவு காவல் நிலையம் கோவை மாநகரம்
இணைய வழி குற்ற பிரிவு காவல் நிலையம் கோவை மாநகரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்ததாக கூறி கோவையில் ஓய்வு பெற்ற பெண் மருத்துவரிடம் ரூ.98 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாநகரில் ஓய்வு பெற்ற பெண் அரசு மருத்துவர், தனது வயதான தாயாருடன் வசித்து வருகிறார். கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் இவருக்கு வாட்ஸ்-அப் செயலியில் வீடியோ அழைப்பு ஒன்று வந்திருக்கிறது. அதில் பேசிய நபர், தன்னை காவல் அதிகாரி எனக் கூறி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

தொடர்ந்து, "சட்ட விரோத செயல்களுக்கு உங்களது வங்கிக் கணக்கு வழியாக பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே உங்களை டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்துள்ளோம். விசாரணைக்கு பின்னர் டிஜிட்டல் அரஸ்ட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவீர்கள்" என அந்த நபர் கூறியுள்ளார்.

இதனை அப்படியே நம்பிய அந்த ஓய்வு பெற்ற பெண் மருத்துவர், தொடர்ந்து அந்த மர்ம நபர் கேட்ட அனைத்து விபரங்களையும் வழங்கியிருக்கிறார். அந்தவகையில், சொந்த வங்கி கணக்கின் விபரங்கள் மற்றும் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது உள்ளிட்ட விபரங்களை அவர் வழங்கியிருக்கிறார்.

இதையடுத்து வங்கி கணக்கில் உள்ள பணத்தை, குறிப்பிட்ட வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பும்படியும், விசாரணைக்கு பின்னர், அந்த தொகை முழுவதுமாக திருப்பி வழங்கப்படும் என்றும் அந்த மர்ம நபர் கூறியிருக்கிறார். இதை நம்பி, வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ. 98 லட்சத்தை பல தவணைகளாக மர்ம நபர் கூறிய வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ஓய்வு பெற்ற பெண் அரசு மருத்துவர் பரிமாற்றம் செய்துள்ளார்.

இந்த சூழலில் விசாரணை முடிந்துவிட்டதாக தெரிவித்த அந்த மர்ம நபர், பணத்தை மீண்டும் திரும்பி அனுப்பவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும், அவரது எண்ணையும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இதன் பின்னர் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த அந்த மருத்துவர், மோசடி தொடர்பாக கோவை மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசிடம் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் புகார் அளித்தார்.

இதையும் படிங்க: நீட் தேர்வு விவகாரம் - பேரைவையில் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சியை சாடிய சி.வி சண்முகம்

இதன் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த சைபர் கிரைம் போலீஸ், தற்போது மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக சைபர் கிரைம் போலீஸார் கூறும்போது, "டிஜிட்டல் அரஸ்ட் என்று மர்ம நபர்கள் யாரேனும் மிரட்டல் விடுத்தால் பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம். எந்த போலீசாரும் டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்ய மாட்டார்கள். மோசடி தொடர்பாக தற்போது விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. கோவை மாநகர சைபர் கிரைம் காவல்துறையில் நடப்பாண்டில் மட்டும் ரூ. 47 கோடி வரை மோசடி தொடர்பான புகார்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவரை ஏறத்தாழ 10 ஆயிரம் புகார்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. புகார்கள் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரித்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

டிஜிட்டல் கைது மோசடி
CYBER ​​CRIME POLICE
DR DEFRAUDED DIGITAL ARREST SCAM
DIGITAL ARREST SCAM
DIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.