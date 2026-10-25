ராணுவ ரகசியங்கள் கசிவு; முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி கைது
ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரிக்கு 'வாட்ஸ் அப்' மூலம் பெண் ஒருவர் அறிமுகமாகி நெருங்கி பழகியுள்ளார்.
Published : October 25, 2026 at 7:35 PM IST
வேலூர்: ராணுவ ரகசியங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் பெண் ஒருவருக்கு பகிர்ந்த குற்றச்சாட்டில், ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரி பாபு என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், கீழ்வல்லம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் பாபு (வயது 52). இவர் ராணுவத்தில் 28 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றவர். இந்நிலையில், இவர் ராணுவம் தொடர்பான ரகசிய தகவல்களை உளவுப் பார்த்து எதிரிக்கு தெரிவிப்பதாக மத்திய உளவுத்துறைக்கு புகார்கள் சென்றன.
அதைத் தொடர்ந்து, புகார் குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்திய மத்திய உளவுத்துறையினர், நேற்று முன்தினம் (அக்.23) கீழ்வல்லம் பகுதிக்கு சென்றனர். வீட்டிலிருந்த பாபுவை வேலூர் தாலுகா காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்து சென்று அதிகாரிகள், அவரிடம் இரண்டு நாட்களாக தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து இன்று காலை அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இதுகுறித்து போலீசார் தரப்பில் கூறும்போது, "ராணுவ தளவாடம் சார்ந்த பிரிவில் பாபு அதிகாரியாக இருந்துள்ளார். ஓராண்டுக்கு முன்னர் ஓய்வுபெற்ற அவருக்கு 'வாட்ஸ் அப்' மூலம் பெண் ஒருவர் அறிமுகமாகியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, இருவரும் 'வாட்ஸ் அப்' மூலம் பழகிய நிலையில், ராணுவம் தொடர்பான தகவல்கள் குறித்து ‘வீடியோ கால்’ வழியாகவும் பேசியுள்ளனர். குறிப்பாக இருவரும் ராணுவ தளவாடங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து பேசியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய உளவுத்துறைக்கு தகவல் சென்ற நிலையில், அவரிடம் மத்திய உளவுத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்" என்றனர்.