பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் - தவெகவுக்கு எதிராக அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி
பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை விதித்து ஜூலை 10-ஆம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : July 13, 2026 at 9:54 PM IST
சென்னை: பள்ளி, கல்லூரிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவதாக தவெகவுக்கு எதிராக அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிமுகவின் இளைஞர் மற்றும் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநில செயலர் டாக்டர் வி.பி.பி.பரமசிவம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், "தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லுாரி வளாகங்களில், தவெக நிர்வாகிகள் நுழைந்து, தங்கள் கட்சி தலைவர்களை முன்னிலைப்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருகின்றனர். விஜய் அண்ணா, விஜய் மாமா என மாணவர்களை வாழ்த்து கோஷங்கள் எழுப்பச் செய்து வருகின்றனர்.
தேசிய தலைவர்கள் புகைப்படங்களுடன் தவெக தலைவரின் படத்தையும் காட்சிப்படுத்துகிறார்கள். கல்வி நிறுவனங்களில் சினிமா பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன என்று சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் ஊடகங்களில் தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.
கல்வி நிறுவனங்களை, அரசியல் பிரச்சாரத்துக்காக தவறாகப் பயன்படுத்தி, மாணவர்களை அரசியல் ரீதியாக சுரண்டும் தவெகவுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கும், குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்துக்கும் புகார் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசியல் சாசன விதிகளையும், கல்வி உரிமை சட்ட விதிகளையும் மீறி செயல்படுவது குறித்து, உடனே விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். கட்சி நிகழ்ச்சிகளை அனுமதிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவன அதிகாரிகளுக்கு எதிராக, ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்களில், அரசியல் பிரசாரங்களை தடை செய்து, விதிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும். தவெகவின் இந்த செயல்பாடுகளால் பள்ளி, கல்லுாரிகளில் கல்வி பயிலும் சூழலுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, "ஏற்கனவே இதே விவகாரம் தொடர்பாக வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த வழக்குகள் தொடர்பாக பதிலளிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே விஷயத்துக்காக ஏன் வழக்கு மேல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது?" என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அப்போது, தமிழக அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை விதித்து ஜூலை 10-ஆம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, மனுவை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், மனுவை திரும்பப் பெற அனுமதித்து, மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.