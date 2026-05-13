ஆர்த்தி ரவிக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க பாடகி கெனிஷாவுக்கு உயர் நீதிமன்றம் தடை
கெனிஷாவின் அவதூறு கருத்துக்களால் ஆர்த்தி மன உளைச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : May 13, 2026 at 8:34 PM IST
சென்னை: ஆர்த்தி ரவிக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவிக்க பாடகி கெனிஷாவுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜெயம், பேராண்மை, தனி ஒருவன், நிமிர்ந்து நில் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தவர் ரவி மோகன். இவருக்கும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சுஜாதா விஜயகுமாரின் மகள் ஆர்த்திக்கும் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஆரவ், அயன் என்ற இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பிரிவதாக அறிவித்தனர்.
பெங்களூரைச் சேர்ந்த பாடகி கெனிஷா என்பவருடன் ரவி மோகனுக்கு ஏற்பட்ட நட்புதான் இந்த பிரிவுக்கு முக்கிய காரணம் என்று பரவலாக பேசப்பட்டது. ஆர்த்தியை பிரிந்து வாழும் ரவி மோகன், மனைவியிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி தாக்கல் செய்த வழக்கு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், நடிகர் ரவி மோகனின் தோழியான பாடகி கெனிஷா, தனக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வருவதாகவும், அவ்வாறு அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவிக்க அவருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் ஆர்த்தி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஆர்த்தி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், கெனிஷாவின் அவதூறு கருத்துக்களால் ஆர்த்தி மன உளைச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சமூக வலைதளங்களில் பதியப்பட்டுள்ள அவதூறு கருத்துக்களை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, ஆர்த்தி குறித்து அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவிக்க கெனிஷாவுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், மனு மீது பதிலளிக்கும்படி கெனிஷாவுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை தள்ளிவைத்துள்ளார்.