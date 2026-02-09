ETV Bharat / state

வாஸ்து படி இல்லை என்பதற்காக கோயில் மண்டபத்தை இடிப்பதா? நீதிபதி கேள்வி

நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான பழமையான மண்டபம், தற்போது முறையாக இல்லை எனவும், வாஸ்துபடி இல்லை எனவும் கூறுவது மனசாட்சிக்கு புறம்பானது என நீதிபதி தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 5:37 PM IST

சென்னை: வாஸ்து படி அமையவில்லை என்பதற்காக நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் மண்டபத்தை இந்து சமய அறநிலையத் துறை இடிப்பதை ஏற்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணன் தெருவில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சீரமைப்புப் பணிகள் நடந்து வருவதாகவும், கோயிலின் சுற்றுச் சுவர், தங்களுக்கு சொந்தமான இடத்துக்கு அருகில் அமைக்கப்படுவதாகக் கூறி, வசந்தா, சண்முகவேல் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி டி. பரத சக்கரவர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் சாலையை ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும், கோயில் மண்டபம் முறையாக இல்லை என்பதாலும், வாஸ்துபடி அமையவில்லை என்பதாலும் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அரசுத் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, புகைப்படத்தை பார்க்கும் போது, குறிப்பிட்ட அந்த மண்டபம் புராதனமானதாகவும், முறையாக இருப்பதாகவும் தெரிகிறது என்ற நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி, தற்போது அதே போல கட்டுவதற்கு எவரும் கிடைக்க மாட்டார்கள் என தெரிவித்தார். மேலும், நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான பழமையான மண்டபம், தற்போது முறையாக இல்லை எனவும், வாஸ்துபடி இல்லை எனவும் கூறுவது மனசாட்சிக்கு புறம்பானது எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், கோயில் புனரமைப்பு தொடர்பான அறிக்கையையும், கோயில் எப்போது கட்டப்பட்டது என்பது குறித்த அறிக்கையையும் தாக்கல் செய்ய அரசுத் தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, அதுவரை சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது என உத்தரவிட்டு, விசாரணையை பிப்ரவரி 13 ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

