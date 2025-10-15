நடிகர் விஷாலுக்கு எதிராக லைகா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு!
லைகா நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.21.29 கோடியை 30% வட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் என விஷாலுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2025 at 5:59 PM IST
சென்னை: லைகா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கில் நடிகர் விஷால் நவம்பர் 17ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடிகர் விஷால், தனது விஷால் பிலிம் பேக்டரி நிறுவனத்திற்காக சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியனின் கோபுரம் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திடம் பெற்ற 21 கோடியே 29 லட்சம் ரூபாய் கடனை, லைகா நிறுவனம் ஏற்றுக்கொண்டது. மேலும், விஷாலுக்காக செலுத்திய தொகை முழுவதையும் திருப்பி செலுத்தும் வரை, விஷால் பட நிறுவனத்தின் சார்பில் தயாரிக்கப்படும் அனைத்து படங்களின் உரிமைகளும் லைகா நிறுவனத்துக்கே வழங்க வேண்டுமென இருதரப்பும் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டன.
இந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி, விஷால் தனது படங்களை வெளியிட்டதால் பணத்தை உடனே திருப்பி தர உத்தரவிடக் கோரி விஷாலுக்கு எதிராக லைகா நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், லைகா நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டிய 21 கோடியே 29 லட்சம் ரூபாயை 30% வட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் என விஷாலுக்கு உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தக்கோரி லைகா நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஹேமா ஶ்ரீனிவாசன், நடிகர் விஷால் தற்போது சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் மகுடம் என்ற படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். அந்த படத்திற்காக பெறப்படும் தொகையை நீதிமன்றத்தில் டெபாசிட் செய்ய உத்தரவிட வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டார். இதனையடுத்து, மனு குறித்து விஷால் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கை நவம்பர் 17ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.