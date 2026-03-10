ETV Bharat / state

வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: தமிழ்நாடு முழுவதும் உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

பொதுமக்கள் வதந்திகளை பகிரவோ அல்லது பதற்றமடைந்து முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்து செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்க வேண்டாம் எனவும் சிலிண்டர் விநியோகஸ்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
மதுரை: வணிக சிலிண்டருக்கு ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு காரணமாக, உணவகங்கள் கடும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளதால் அவை மூடப்படும் அபாயம் உள்ளதாக தமிழ்நாடு ஹோட்டல்கள் சங்கத்தின் தலைவர் டெம்பிள் சிட்டி குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா, ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக, சமையல் எரிவாயு (LPG) விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சிலிண்டர் கிடைக்க ஒரு மாத காலம் ஆகும் என்றும், கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் பரவின. இதற்கிடையே, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் ரூ.60 - ரூ.70 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மக்களிடையே கூடுதல் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

நெருக்கடியில் உணவகங்கள்

இதனால் பதற்றமடைந்த பொதுமக்கள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சிலிண்டர்களை முன்கூட்டியே பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். ஏற்கனவே கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கவலை தெரிவித்து வரும் சூழலில், நேற்றிலிருந்து நாடு முழுவதும் வணிக சிலிண்டர்கள் விநியோகமும் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், உணவகங்கள் கடும் நெருக்கடிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது நிலவி வரும் வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால், மதுரையில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான உணவகங்கள் அடுத்த 3 நாட்களுக்குள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு ஹோட்டல்கள் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் டெம்பிள் சிட்டி குமார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஹோட்டல்கள் சங்கத்தின் தலைவர் டெம்பிள் சிட்டி குமார்
தமிழ்நாடு ஹோட்டல்கள் சங்கத்தின் தலைவர் டெம்பிள் சிட்டி குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக டெம்பிள் சிட்டி குமாரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்கள் போதிய அளவில் கடந்த சில நாட்களாக விநியோகிக்கப்படவில்லை. இதனால் உணவகங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சில இடங்களில் டீலர்களுக்கு கமர்சியல் சிலிண்டர் வழங்க வேண்டாம் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுவதால், உணவகங்களுக்கு தேவையான அளவு சிலிண்டர்கள் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

மேலும், ரூ.2,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட சிலிண்டர்கள் தற்போது கறுப்புச் சந்தையில் (Black Market) ரூ.3,000 வரை விற்கப்படுவதாகவும் வணிகர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதனால் உணவகங்களை நடத்துவது மிகவும் சிரமமாகி வருகிறது. சிலிண்டர் விலை உயர்வு மற்றும் தட்டுப்பாடு காரணமாக தோசை, இட்லி போன்ற அத்தியாவசிய உணவுகளின் விலையை இருமடங்கு உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் உருவாகும் என்றும், இது பொதுமக்களை நேரடியாக பாதிக்கும் என்றும் வணிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரையில் மட்டும் 600-க்கும் மேற்பட்ட உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றை நம்பி 25,000-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். அதேபோல், மதுரையின் அடையாளமாக விளங்கும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சாலையோர உணவகங்களும், சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்நிலை நீடித்தால் விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வேலைக்காக மதுரையில் தங்கி இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கும் உணவு, காபி, டீ போன்ற அடிப்படை தேவைகள் கூட கிடைக்காத அவல நிலை உருவாகும்.

பெங்களூரு மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் ஏற்கனவே சில உணவகங்கள் மூட தொடங்கிவிட்டனர். மதுரையிலும் இணைய வழி கூட்டம் மூலம் ஆலோசனை நடத்தி கடைகளை மூடும் நடவடிக்கை குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, உடனடியாக தமிழக அரசு தலையிட்டு வணிக சிலிண்டர் விநியோகத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நெல்லையில் செயற்கையான தட்டுப்பாடு?

சர்வதேச அரசியல் சூழலை காரணம் காட்டி, நெல்லையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.

இதுகுறித்து நெல்லை பாரத் கேஸ் விநியோகஸ்தர்கள் அமுல்ராஜ் மற்றும் நித்யானந்தகுமார் ஆகியோரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “மாவட்டத்தில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என்பது இல்லை. லோடுகள் வழக்கம்போல் வந்துகொண்டு தான் இருக்கின்றன. ஆனால், தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக பரவும் வதந்திகளை நம்பி, தேவைக்கு முன்னதாகவே அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் முன்பதிவு செய்ய முற்பட்டால், சந்தையில் ஒரு 'செயற்கையான தட்டுப்பாடு' (Artificial Shortage) உருவாகும் அபாயம் உள்ளது. இது உண்மையில் தட்டுப்பாடு இல்லாத நிலையிலும், விநியோக நடவடிக்கையில் தேவையற்ற நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும். எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும்போது மட்டும் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினர்.

ஏற்கனவே பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு விடுத்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில், 'நாட்டில் போதிய அளவில் எரிபொருள் இருப்பு உள்ளது. தட்டுப்பாடு குறித்த செய்திகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை' என தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

சர்வதேச போர் சூழலால் விநியோகத்தில் சிறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என்றாலும், அது பொதுமக்களுக்கான சிலிண்டர் விநியோகத்தை முடக்கும் அளவிற்கு இல்லை என கூறுகின்றனர். எனவே, பொதுமக்கள் வதந்திகளைப் பகிரவோ அல்லது அவற்றைப் பார்த்து பதற்றமடைந்து முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்து செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கவோ வேண்டாம் எனவும் விநியோகஸ்தர்கள் கேட்டு கொண்டுள்ளனர்.

அன்னப்பூர்ணா உணவகம் அறிவிப்பு

சமையல் கேஸ் தட்டுப்பாடு காரணமாக கோயம்புத்தூரில் பிரபலமான அன்னப்பூர்ணா உணவகத்தில் இன்று முதல் உணவு மெனு பட்டியல் குறைக்கப்படுவதாக அந்த ஹோட்டல் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "எல்பிஜி எரிபொருள் கிடைப்பதில் தினசரி குறைபாடுகளை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். இதனால் சேவைகளை முழுமையாக நிறுத்தாமல் தற்காலிக நடவடிக்கைகள் அமல்படுத்தப்படுகிறது. இதில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மட்டும் கவனத்தில் கொண்டு உணவகத்தில் இருக்கும் உணவு மெனு பட்டியல் குறைக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இது குறித்து அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் நிர்வாகிகள் கூறுகையில், “அன்னபூர்ணா உணவகங்களில் வழக்கமாக 350 வகையான உணவு பொருட்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்த நிலையில், தற்போது வணிக பயன்பாட்டிற்கான கேஸ் தட்டுப்பாடால் நூறு வகையான உணவு வகைகள் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது" என்றனர்.

