கோவை, மதுரை மெட்ரோ திட்டம்... பிரதமர் தலையிட வேண்டும்: திமுக எம்.பி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

டிசம்பர் 1இல் தொடங்கவுள்ள நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய பிரச்சனைகள் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம்
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 3:53 PM IST

சென்னை: கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 12 தீர்மானங்கள் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதி வரை நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் நிலையில், அந்த கூட்டத்தொடரில் எழுப்ப வேண்டிய பிரச்சனைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.

குறிப்பாக சிறப்பு வாக்காளர் தீவிர திருத்தம், கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ திட்டம் நிராகரிக்கப்பட்டது, மாநிலங்களுக்கு வர வேண்டிய நிதி உள்ளிட்டவைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்புவது தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து திமுக நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மாநில உரிமைகளை மதிக்காமல் அனைத்து வகையிலும் தமிழ்நாட்டை வஞ்சித்து வரும் ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு கண்டனம்.

ரயில் திட்டங்களிலும், நிதி ஒதுக்கீட்டிலும் தமிழ்நாட்டைத் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கும் மத்திய பாஜக அரசின் வஞ்சகத்திற்குக் கண்டனம்.

பிரதமர் நேரில் தலையிட்டு கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை அனுமதிக்க வேண்டும்.

கோயம்புத்தூர், மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கம், மதுரை பன்னாட்டு விமான நிலையத் திட்டம் ஆகியவற்றிற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்.

கலைஞர் பல்கலைக்கழகச் சட்ட முன்வடிவுக்குக் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளிக்கவும், ஆளுநருக்குக் கால நிர்ணயம் செய்யவும் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்புவோம்.

கல்வியில் காவிக் கொள்கையைத் திணிக்கும் பேயாட்டத்தை நிறுத்தி, 3548.22 கோடி ரூபாய் சமக்ர சிக்ஷா நிதியை உடனே விடுவிக்க வேண்டும்.

செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கும் திட்டத்தில் விவசாயிகளைப் பாதுகாத்திட மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் வைத்த கோரிக்கையை உடனடியாக ஏற்க வேண்டும்.

நெல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்தை 17 விழுக்காட்டில் இருந்து 22 விழுக்காடாக உயர்த்த வேண்டும். மத்திய அரசின் நான்கு தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகளால் தொழிலாளர்களின் உரிமை பாதிக்கப்படக்கூடாது.

இந்திய மீனவர்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும், கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் படகுகளை விரைவாக விடுவிப்பதற்கும் அவசியம் நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும்.

பணி நியமனம் பெற்று தற்போது ஆசிரியர்களாக பணியாற்றுபவர்களின் பணி மற்றும் பதவி உயர்வினை மத்திய அரசு பாதுகாக்க வேண்டும்.

கிராமப்புற ஏழை மக்களுக்கு முக்கியமான திட்டமாக இருக்கும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்ட நிதியை உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

