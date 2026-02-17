''கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் பேசினால் நடவடிக்கை'' - காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தீர்மானம்
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
Published : February 17, 2026 at 9:43 PM IST
சென்னை: திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் எவர் பேசினாலும் அவர்கள் மீது காங்கிரஸ் தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென என அக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. என்டிஏ கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட இறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மதுரையில் காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் நடந்த காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கேட்கும் தொகுதிகளை திமுக வழங்க வேண்டும். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 7 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அந்த கூட்டத்தில் பேசிய எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர், “திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த 70 நாட்களாக நாம் காத்திருக்கிறோம். நாங்கள் கேட்பது மரியாதை, அன்பு மட்டும் தான். எங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் திமுக அரியணை ஏறியிருக்க முடியாது” என பேசினார். கூட்டணி தொடர்பாகவோ, ஆட்சியில் பங்கு தொடர்பாகவோ நிர்வாகிகள் யாரும் கருத்து தெரிவிக்க கூடாது என காங்கிரஸ் தலைமை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் மாணிக்கம் தாகூர் ஆட்சியில் பங்கு என பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில் இன்று (பிப்ரவரி 17) சென்னை முகப்பேரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் மற்றும் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ஆகியோர் பங்கேற்றனர். அப்போது முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அந்த தீர்மானத்தில், “சமீபத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையிடம் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள், அகில இந்திய காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் ஆகியோர் தங்களது கருத்துகளை தனிப்பட்ட முறையில் இக்கூட்டணி குறித்து தெரிவித்துள்ளனர்.
அதனையொட்டி நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இக்கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியிலோ, ஊடகங்களின் வாயிலாகவோ எவரும், எவ்வித கருத்தும் கூறக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியில் சிலர் திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிற வகையில் கருத்து கூறுவதை தவிர்த்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால் கட்சி கட்டுப்பாடுகளை மீறி கருத்துகள் கூறப்படுவதால் கூட்டணி கட்சிகளிடையே இணக்கமற்ற சூழல் ஏற்பட்டு காங்கிரஸ் கட்சியின் நலன் பாதிக்கப்படும் என்று இக்கூட்டம் கருதுகிறது. எனவே அகில இந்திய காங்கிரஸ் அறிவுறுத்தலின்படி, திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் எவர் பேசினாலும் அவர்கள் மீது காங்கிரஸ் தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென இக்கூட்டம் கேட்டுக்கொள்கிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.