மேகதாது அணைக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதை தடுப்பதா? சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார்
கிராம சபைக் கூட்டத்தில் சம்மந்தப்பட்ட கிராமத்தில் இருக்கும் வாக்காளர்கள் தீர்மானத்தை கொண்டு வரலாம் என பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் மாநில துணைச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் கூறியுள்ளார்.
Published : August 17, 2026 at 9:13 PM IST
சேலம்: மேகதாது அணைக்கு எதிரான தீர்மானம் கொண்டு வந்தும், அதனை தடுத்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் நிர்வாகிகள் மனு அளித்தனர்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 15- ஆம் தேதி சுதந்திரத் தினத்தன்று சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி அருகே உள்ள சந்திரபிள்ளை வலசு ஊராட்சியில் கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பாமக நிர்வாகிகள் மற்றும் பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் நிர்வாகிகள், கர்நாடகா அரசின் மேகதாது அணைக் கட்டும் திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்தனர்.
மேகதாது திட்டம், கர்நாடக மாநில அரசுடையது. வேறு மாநில பிரச்சனைகளை கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தீர்மானமாக நிறைவேற்ற முடியாது எனக்கூறி ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து தீர்மானத்தை புறக்கணித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றாததை சுட்டிக்காட்டியும், சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரியும், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் மாநில துணைச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு இன்று (ஆக.17) வருகை தந்தனர்.
அப்போது, 'மேகதாது அணையைக் கட்டக்கூடாது' என்ற வாசகம் அடங்கிய பதாகைகளுடன் வந்திருந்தனர். ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர், நுழைவாயிலில் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி பதாகைகளை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று வழங்கினர். இதனால் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் மாநில துணைச் செயலாளர் வெங்கடாசலம், "கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணைக்கட்ட கூடாது; இது குறித்து மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனக்கோரி மனுவை வழங்கினோம். ஊராட்சி ஒன்றிய செயலாளர் சக்திவேல், ஊராட்சி ஒன்றிய துணை ஆணையாளர் ஜோதி, ஒன்றிய ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் தீர்மானத்தை ஏற்க முடியாது; நீங்கள் மனுவை ஆட்சியரிடமோ, முதலமைச்சரிடமோ வழங்குங்கள். இந்த தீர்மானத்தைக் கிராம சபையில் நிறைவேற்ற முடியாது என்று கூறினார்கள்.
சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றம் போல தான் கிராம சபைக் கூட்டமும். கிராம சபைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு வாக்காளரும் கிராம சபையின் உறுப்பினர். கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கிராமத்தில் இருக்கும் வாக்காளர்கள் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வரலாம். பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் 73, 74-ன் படி கிராமத்தில் இருக்கும் மக்கள், கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வருவதற்கு உரிமை உண்டு. அந்த உரிமையைத் தடுத்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; சந்திரபிள்ளை வலசு ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபைக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்துடன் மேகதாது தீர்மானமும் சேர்க்க ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.