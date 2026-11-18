டெல்லிக்கு பறந்த ‘அந்த’ கடிதம் - எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியை விட்டு நெல்லை முபாரக் விலகியதன் பின்னணி என்ன?
எஸ்டிபிஐ கட்சியின் தமிழ்நாடு முகமாக இருந்த நெல்லை முபாரக், மாநில தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் திடீரென விலகியிருப்பது, நிர்வாகிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 1:00 PM IST
- By மணிகண்டன்
நெல்லை: எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில தலைவரான நெல்லை முபாரக், திடீரென கட்சியை விட்டு முற்றிலுமாக விலகியிருப்பது, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதன் பின்னணி குறித்த தகவல்களை பார்ப்போம்.
தலைநகர் டெல்லியை தலைமை இடமாகக் கொண்டு எஸ்.டி.பி.ஐ (Social Democratic Party of India) கட்சி நாடு முழுவதும் செயல்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காக போராடும் இயக்கமாக இந்த கட்சி தங்களை முன்னிறுத்தி வருகிறது. எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில தலைவராக திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேலப்பாளையத்தை சேர்ந்த நெல்லை முபாரக் இருந்து வந்தார். தமிழ்நாட்டில் எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் முக்கிய அடையாளமாக இவர் கருதப்பட்டார்.
தொலைக்காட்சிகளில் பேசுவது, அறிக்கைகள் விடுவது என அரசியல் நிகழ்வுகளில் பரபரப்பாக இயங்கக் கூடியவர். தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் அரசியல்ரீதியாக நட்பு பாராட்டியவர் .
இது போன்ற சூழலில் நெல்லை முபாரக், எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். அவர் பதவி விலகியது கட்சி தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் முழுவதும் விலகுவதாக நெல்லை முபாரக், பரபரப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
நெல்லை முபாரக் அறிக்கை - இருப்பது என்ன?
இது தொடர்பாக அவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "நான் கடந்த 31 ஆண்டுகளாக பொதுவாழ்வில் பயணித்து வருகிறேன். அதில் எனது அரசியல் பயணமாக, எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் தமிழக முதல் உறுப்பினராகவும், அமைப்பாளராகவும் பணியாற்றத் தொடங்கி, முதல் மாநில நிர்வாகப் பொதுச்செயலாளர், மாநிலத் துணைத்தலைவர், அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக மாநிலத் தலைவர், தேசியச் செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் தேசியச் செயலக (Secretariat) உறுப்பினர் ஆகிய பொறுப்புகளில் என்னால் இயன்றவரை பயணித்தேன்.
ஆனால், கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒரு கடிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு நடந்த சில கசப்பான நிகழ்வுகளைத் தொடர்ந்து, பலவிதமான அவதூறுகள் தேவையற்ற வகையில் பரவி வருகின்றன. இதனால் மிகுந்த மனவேதனை அடைகிறேன். எனவே, இந்தக் கடினமான, கசப்பான சூழலில் தொடர்ந்து என்னால் எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியில் பயணிக்க இயலாத நிலையில் உள்ளேன். ஆகவே, கட்சியின் அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினர் தகுதியில் இருந்தும் இத்துடன் விலகிக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், "எனக்கு அனைத்து வகையிலும் உதவிய, ஒத்துழைப்பு நல்கிய எனது சக மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும், தேசியச் செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும், அண்டை மாநில நிர்வாகிகளுக்கும், மாவட்டம் முதல் கிளை வரையிலான நிர்வாகிகளுக்கும், துணை அமைப்புகளின் உறவுகளுக்கும் மற்றும் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உடைந்த, கனத்த இதயத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன்" என அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.
கட்சி நிர்வாகிகள் கூறும் காரணம்
நெல்லை முபாரக்கின் இந்த திடீர் முடிவின் பின்னணி குறித்து எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியில் உள்ள சில முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் ஈடிவி பாரத் விசாரித்தோம். அவர்கள் கூறுகையில், "முபாரக் மீது கட்சித் தலைமைக்கு புகார் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதனால் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் தான் அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பார்" என தெரிவிக்கின்றனர்.
அதே சமயம் அவர் மீது புகார் அளித்த நிர்வாகி யார்? அவர் மீது என்ன மாதிரியான புகார் அளிக்கப்பட்டது? போன்ற விவரங்கள் வெளியாகவில்லை. இது குறித்து அறிந்து கொள்ள நெல்லை முபாரக்கை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். ஆனால் அவர் பதிலளிக்கவில்லை.
"ஏதோ மனக்கசப்பு - தாமாகவே எடுத்த முடிவு"
இது குறித்து திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த எஸ்.டி.பி.ஐ நிர்வாகி கனி நம்மிடம் கூறுகையில், "எங்கள் கட்சிக் கொள்கைப்படி ஒருவர் மூன்று முறை மட்டுமே மாநில தலைவர் பதவியில் இருக்க முடியும். நெல்லை முபாரக் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை மாநில தலைவராக 9 ஆண்டுகள் பதவி வகித்தார்.
கடந்த இரண்டு பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்வி உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் தாமாகவே பதவி விலக அவர் முடிவெடுத்தார். கட்சி தலைமையும் அதை ஏற்றுக் கொண்டது. ஆனால் பின்னாளில் அவருக்கு ஏதோ மனக்கசப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே தான் கட்சியில் இருந்து முழுவதுமாக விலகியுள்ளார். மற்றபடி வேறு எந்த காரணமும் இல்லை" என்றார்.
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எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் தமிழக முகமாக இருந்தவர்
எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சி 2009ம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் அந்த கட்சி பெரிய அளவில் வளராமல் இருந்தது. ஆரம்பத்தில் அரசியல் அறிந்த பெரும்பாலானவருக்கு கூட இது போன்ற அரசியல் கட்சி இருப்பதே தெரியாது. ஆனால் நெல்லை முபாரக்கின் பேச்சு மற்றும் அவரது அறிக்கைகளால் தான் அந்த கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு வெளியே தெரிய ஆரம்பித்தது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த நெல்லை முபாரக், நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து, நன்னிலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவினார். இந்த நிலையில் நெல்லை முபாரக், திடீரென கட்சி பதவியில் இருந்து விலகியது பல்வேறு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக கட்சியில் இருந்து முழுவதும் விலகுவதாக அவர் அறிவித்திருப்பது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.