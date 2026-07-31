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பன்மடங்கு எகிறிய மின் கட்டணம் - மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்று வருவதாகவும், அதில் குறைபாடு இருப்பின் அதனை களைந்து மின் பயன்பாட்டிற்கான கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் பொதுமக்களிடம் உறுதி அளித்துள்ளார்.

மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்
மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 1:45 PM IST

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ஈரோடு: சத்தியமங்கலம், வடக்குப்பேட்டையில் 247 பேருக்கு மின்கட்டணம் ரூ. 841-இல் இருந்து ரூ. 6,166 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலம், வடக்குப்பேட்டை, பிரிட்டோ காலனி, பாரதி நகர், தண்டுமாரியம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்த மாதத்திற்கான மின் பயன்பாட்டு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதில் 247 பேருக்கு குறைந்தபட்சமாக ரூ. 2,000 முதல் 6,100 வரை கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த முறை 841 ரூபாய் செலுத்தப்பட்ட மின் கட்டணம், இந்த மாதம் 8,100 ரூபாயாக வந்திருப்பதை பார்த்து மின் பயனீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

மேலும் தனிமையில் வசிக்கும் மூதாட்டியின் வீட்டுக்கு ரூபாய் 2,000 மின் கட்டணம் வந்ததை கண்டு மின்வாரிய அலுவலகத்தில் முறையிட்டார். அதேபோல் ஏசி மற்றும் பிரிட்ஜ் வசதியில்லாத வீடுகளில் கூட ரூபாய் 6 ஆயிரம் வரை மின் கட்டணம் உயர்ந்திருப்பதால் வடக்குப்பேட்டையை சேர்ந்த 10 பெண்கள் உட்பட 50க்கும் மேற்பட்டோர் வடக்குப்பேட்டை மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் பொதுமக்களை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார்.

தற்போது தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு வீடு, வீடாக மீண்டும் கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்று வருவதாகவும், அதில் குறைபாடு இருப்பின் அதனை களைந்து மின் பயன்பாட்டிற்கான கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் என உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர். அதனைத்தொடர்ந்து அதிக கட்டணம் வந்துள்ள புகார்தாரர் வீடுகளுக்கு சென்று மின்வாரிய அதிகாரிகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

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முன்னதாக ஜூலை மாத மின் கட்டண உயர்வு குறித்து பொதுமக்களிடம் இருந்து மின்சார வாரியத்திற்கு அதிகளவில் புகார்கள் வந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் மின் நுகர்வில் அதிக மாற்றம் காணப்பட்ட 3.70 மின் இணைப்புகளில் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என மின்சார வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வை ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதனிடையே மின் கட்டண உயர்வு தொடர்பாக தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்த நிலையில், அது வாட்ஸ்ஆப்பில் வந்த தவறான தகவல் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதிலளித்துள்ளார்.

TAGGED:

ELECTRICITY BILL HIKE
மின் கட்டண உயர்வு
ERODE EB BILL ISSUE
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TAMILNADU EB BILL HIKE ISSUE

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