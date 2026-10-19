"காப்புக்காடு அருகே தனியார் நிலத்தில் கட்டிடம் கட்டுவதற்குத் தடை விதிக்க முடியாது"- சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
மனுதாரரின் மனு மீது ஓராண்டாக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பதை ஏற்க முடியாது என உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: "பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் காப்புக்காடு அருகே உள்ள தனியார் நிலத்தில் கட்டிடம் கட்டுவதற்குத் தடை விதிக்க முடியாது" என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஊட்டியைச் சேர்ந்த வி.ஆனந்த் குமார் என்பவர் தனக்கு சொந்தமான 1,700 சதுர அடி நிலத்தில் கட்டடம் கட்ட அனுமதிக் கோரி அளித்த மனு மீது நகர மற்றும் ஊரக திட்டமிடல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு, எனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் கட்டிடம் கட்ட அனுமதி கோரி நகர மற்றும் ஊரக திட்டமிடல் அலுவலகத்தில் கடிதம் வழங்கியும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதுதொடர்பாக, ஆணையரிடம் கேட்டபோது, அந்த நிலம் காப்புக்காடு அருகே உள்ளதால், தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் (மலைவாழிடங்கள்) கட்டிட விதிகள் 1993 சட்டப்பிரிவு 7(2) படி தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார் ராஜரத்தினம், "குறிப்பிட்ட அந்த சட்டப்பிரிவு, அரசு வழங்கும் நிலங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்; மனுதாரருக்கு சொந்தமான தனியார் நிலங்களுக்கு பொருந்தாது. மேலும், அந்த பகுதி, ஊட்டி நகர மற்றும் ஊரகத் திட்டமிடல் துறையால் ஏற்கனவே குடியிருப்பு பகுதி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசமைப்பு 300 A-இன் படி, மனுதாரரின் சொத்தை அவர் பயன்படுத்துவதை அரசாங்கம் தடுக்க முடியாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
வனத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், "மனுதாரரின் நிலம் காப்புக் காடுகளான புரூக்லேண்ட் மற்றும் வென் லாக் டவுன்ஸ் பகுதிக்கு மிக அருகே இருப்பதால், குறிப்பிட்ட சட்டப்பிரிவு 7(2) அடிப்படையில் எந்தவித கட்டடமும் கட்ட அனுமதிக்க முடியாது. அந்த நிலத்தில் எல்லைப் பகுதிகளைக் கணக்கெடுக்கும் பணியில் வனத்துறை ஈடுபட்டுள்ளது. அந்த பணிகள் முடிந்ததும் மனுதாரரின் மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என வாதிட்டனர்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "மனுதாரரின் மனு மீது கிட்டத்தட்ட ஓராண்டாக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பதை ஏற்க முடியாது. எனவே, மனுதாரரின் மனு குறித்து தகுந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் முடிவு எடுக்க வேண்டும்; குறிப்பிட்ட அந்த சட்டப்பிரிவு 7(2)- ஐ, அனுமதிக்கு தடை வழங்கும் சட்டமாகக் கருதாமல் முடிவெடுக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.