நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இடஒதுக்கீடு கோரி சட்டம் - பதில் அளிக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவு

இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலும், தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திலும் இடஒதுக்கீட்டுக்கான வழிவகை செய்யப்படவில்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்து விட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
January 19, 2026

சென்னை: நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 7 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வகையில் உரிய சட்டம் கொண்டு வர உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், மத்திய அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூரை சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளியான கே. மணிவண்ணன் என்பவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் படி 2 கோடியே 68 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகள் நாட்டில் இருப்பதாக மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முறையான கல்வி, உயர் கல்வி, அரசு வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் 4 சதவீத இடஒதுக்கிடு வழங்கியும் முறையாக கிடைக்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 7 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டுமென தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடந்த 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் மனுக்கள் அனுப்பியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதற்கு பதிலளித்த தேர்தல் ஆணையம், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலும், தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திலும் இடஒதுக்கீட்டுக்கான வழிவகை செய்யப்படவில்லை என தெரிவித்து விட்டது என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதனால், நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டு வர மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென கே. மணிவண்ணன் தனது மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதிகள் மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

