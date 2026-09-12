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தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் - நெல்லை முபாரக்

மக்களை பிரிப்பதற்காக இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்படவில்லை. மாறாக, மக்களை சமப்படுத்துவதற்காகவே இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டதாக திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்தார்.

எஸ்டிபிஐ சார்பில் நடைபெற்ற பேரணி
எஸ்டிபிஐ சார்பில் நடைபெற்ற பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 10:10 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என எஸ்டிபிஐ மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பீகார் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களைப் போல மூன்று மாதத்திற்குள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும், கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் முஸ்லிம்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை 7 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி எஸ்டிபிஐ கட்சி தலைவர் நெல்லை முபாரக் தலைமையில் இன்று (செப்டம்பர் 12) சென்னையில் பேரணியை நடைபெற்றது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கிய இந்தப் பேரணி எழும்பூரில் உள்ள அந்தோணி ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளியிலிருந்து ராஜரத்தினம் மைதானம் வரை நடைபெற்றது. இதில் முக்குலத்தோர் புலிப்படை, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, திராவிட கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த பலர் கலந்துக் கொண்டனர்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, "எங்கே அநீதி இருக்கிறதோ, அப்போதுதான் நீதி வேண்டும் என கேட்போம். நமக்கு காலங்காலமாக இழைக்கப்பட்டிருப்பது அநீதி மட்டுமே. இந்த நாட்டின் மக்கள் வந்தேறிகள் அல்ல. இம் மண்ணின் மக்கள். மக்களை சாதிகளாகவும், பிரிவுகளாகவும் பிரித்தது மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு வேறுபாடுகளையும் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.

எஸ்டிபிஐ சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் கி. வீரமணி மற்றும் நெல்லை முபாரக்
எஸ்டிபிஐ சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் கி. வீரமணி மற்றும் நெல்லை முபாரக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மனிதர்களில் யார் படிக்கலாம், யார் படிக்க கூடாது. யார் கோயிலுக்குச் செல்லலாம், யார் செல்லக்கூடாது. யார் தொடலாம், யார் தொடக்கூடாது என்று பல்வேறு பாகுபாடுகள் அன்று தொடங்கி இன்று வரை தொடரக் கூடிய சூழல் உள்ளது. இதை ஒழிப்பதற்காகத்தான் இடஒதுக்கீடு கேட்கப்படுகிறது. சமூகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கான சலுகைக்காகவோ, வாய்ப்புக்காகவோ இடஒதுக்கீடு கேட்கப்படவில்லை.

இதேபோல், மக்களை பிரிப்பதற்காக இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்படவில்லை. மாறாக, மக்களை சமப்படுத்துவதற்காகவே இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டது. காலங்காலமாக நமக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு நீதி வழங்குவதுதான் இடஒதுக்கீடு. இடஒதுக்கீடு என்பது மக்களைப் பிரிப்பதற்காக அல்ல அநீதிக்கு நீதி வழங்குவதற்குவது ஆகும்.

திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி
திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், சில அமைப்புகள் இஸ்லாமியர்களை வெறுத்து ஒதுக்க வேண்டும் என்ற வெறுப்புணர்வை உருவாக்குகின்றன. இஸ்லாமியர்கள் எங்கிருந்தோ இந்த நாட்டுக்கு வந்தவர்கள் அல்ல. அவர்களும் இந்த மண்ணின் மக்கள்தான். மதத்தால் அவர்கள் மாறுபட்டிருக்கலாம். ஆனால், இனத்தால் திராவிடர்கள். இந்த உணர்வுகளை யாராலும் பிரிக்க முடியாது. எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதுதான் சமூகநீதி" என்றார்.

முன்னதாக பேசிய எஸ்டிபிஐ கட்சியின் தலைவர் நெல்லை முபாரக், "பீகார் மற்றும் கர்நாடக ஆகிய மாநிலங்களைப் போன்று மூன்று மாத காலத்திற்குள் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை தமிழ்நாடு அரசு நடத்திட வேண்டும்.

3.5 சதவிதமாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கான கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு இட ஒதுக்கீட்டை 7 சதவீதமாக உயர்த்திட வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி பேரணி மேற்கொண்டுள்ளோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "2008 புள்ளி விவரங்கள் சேகரிப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில், ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்பதற்கு அந்தந்த மாநிலத்திற்கு உரிமை இருக்கிறது. அந்த உரிமையை பயன்படுத்தி பீகாரும், கர்நாடகாவும் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி இருக்கிறார்கள்.

1931க்கு பிறகு மத்திய அரசு இதுவரை சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளவில்லை. அதேபோல், எடுக்கப்பட்ட சாதி வாரி கணக்கெடுப்பின் புள்ளி விவரங்களையும் மத்திய அரசு வெளியிடவில்லை.

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ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சமமான உரிமையை தருவதற்காக எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மண்டல கமிஷன் தரவுகள் இல்லாமல் அன்றைய காலங்களில் இட ஒதுக்கீடு அமைக்கப்பட்டது" என தெரிவித்தார்.

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