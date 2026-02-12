ETV Bharat / state

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கடல் கடந்த தமிழன்; எகிப்து கல்வெட்டில் அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் - அசந்து போன ஆராய்சியாளர்கள்

அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
தமிழ் கல்வெட்டியல் கருத்தரங்கில் பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு (@TThenarasu)
By PTI

Published : February 12, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
சென்னை: எகிப்து பிரமிடு கல்லறைகளில் தமிழ்-பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டுக்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துக்கு முன்பே தோன்றிய மூத்த குடி நம்முடைய தமிழ்க்குடி என்பது இதுவரை உலகில் நடைபெற்ற பல்வேறு ஆய்வு முடிவுகள் நிரூபித்துள்ளன. உலகில் பல நாடுகளில் தமிழன் வணிகம் செய்ததும் இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலம் ஏற்கனவே வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. இந்நிலையில், இதற்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் விதமாக மிக முக்கிய ஆதாரம் எகிப்து பிரமிடு கல்லறைகளில் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முந்தைய கல்வெட்டுக்கள்

பாரிஸில் உள்ள பிரெஞ்சு ஆசிய கல்வி நிறுவனத்தின் பேராசிரியர் சார்லோட் ஸ்மிட் மற்றும் இங்கிலாந்தின் லாசேன் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் இங்கோ ஸ்ட்ராக் ஆகியோர் எகிப்தில் உள்ள 'மன்னர் பள்ளத்தாக்கு' (valley of the kings) பகுதியில் கடந்த 2024-2025 ஆண்டுகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இந்த ஆய்வின் போது ஆறு கல்லறைகளில் இருந்து சுமார் 30 கல்வெட்டுக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவற்றை ஆவணப்படுத்தினர். இதில் பெரும்பாலான கல்வெட்டுக்களில் தமிழ்-பிராமி மொழியில் இருந்ததுள்ளது. இவை கி.பி முதல் நூற்றாண்டு முதல் 3-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை என கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிலும் 'சிலை கொற்றன்' என்ற தமிழ் வணிகரின் பெயர் 5 இடங்களில் வெவ்வேறு பிரமிடுகளில் 8 முறை செதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கோபன், சாத்தன், கீரன் போன்ற பெயர்களும் கல்வெட்டில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஒரு கல்வெட்டில் 'சிகை கொற்றன் வர கண்ட' (சிகை கொற்றன் இங்கு வந்து பார்த்தான்) என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. மேலும், சங்க இலக்கியமான புறநூனுற்று பாடலில் 'கொற்றன்' என்ற சொல் இடம் பெற்றுள்ளது இந்த கல்வெட்டிற்கும், தமிழுக்குமான தொடர்பை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

குறிப்பாக, ஒரு கல்லறையின் நுழைவாயிலில் இருந்து சுமார் 4 மீட்டர் உயரத்தில் 'சிகை கொற்றன்' என்ற பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருப்பது, அந்த காலத்தில் பிற நாட்டினர் தங்களின் இருப்பை அங்கு பதிவு செய்ய எடுத்த அதிகப்படியான முயற்சியை வெளிக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

மேலும், இந்த கல்வெட்டுகளை பொறித்தவர்கள் இந்திய துணைக் கண்டத்தின் வடமேற்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் இருந்து வந்தவராக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதில், பெரும்பான்மையானவர்கள் தென் பகுதிகளை சேர்ந்த தமிழர்களாக இருக்கலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முந்தைய ஆய்வுகளில் எகிப்தின் செங்கடல் துறைமுக நகரமான பெரெனிகேவில் வரை தமிழர்கள் வணிகம் செய்ததற்கான தமிழ் கல்வெட்டுக்கள் கண்டறியப்பட்டிருந்தன. ஆனால், தற்போது நைல் நதி பள்ளத்தாக்கின் மையப் பகுதி வரை தமிழர்கள் தடம் பதித்துள்ளது, அவர்கள் வணிகத்தை தாண்டி கலாச்சாரத் தொடர்புகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்பதற்கு புதிய சான்றாக அமைந்துள்ளது. மேலும், இந்திய பெருங்கடல் கடல் வணிக வரலாற்றை மறு ஆய்வு செய்யத்தூண்டும் முக்கியமான திருப்புமுனையாக இந்த கல்வெட்டுகள் இருப்பதாக ஆராச்சியாளர்கள் வியப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்ர்களின் கடல் வணிகம் மற்றும் உலகின் தொலைதூர நாகரிங்களுடனான அவர்களின் தொடர்புகள் குறித்து புதிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியத்தை இந்த கண்டுபிடிப்புக்கள் உருவாக்கியுள்ளன. எதிர்காலத்தில் விரிவான அகழ்வாய்வுகள் மற்றும் மொழியியல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் பண்டைய தமிழர்களின் உலகளாவிய தடம் பற்றிய பல்வேறு மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் வெளிச்சத்துக்கு வரும் என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "கடல் கடந்து உலக நாகரிகங்களில் தடம் பதித்த பெருமைமிகு இனம் தான் தமிழினம் என்பதை மீண்டும் உலகுக்கு உரக்கச் சொல்வது போல் இந்தக் கண்டுபிடிப்புத் திகழ்கிறது. எகிப்தின் பிரமிடு கல்லறைகளில் 2000 ஆண்டுகள் பழமையான தமிழ்-பிராமி கல்வெட்டுகள், 'சிகை கொற்றன்' என்ற தமிழ் வணிகரின் பெயர், 5 வெவ்வேறு பிரமிடுகளில் 8 முறை கண்டெடுக்கப்பட்டிருப்பது, உலக வர்த்தக வரைபடத்தில் தமிழரின் தடம் எவ்வளவு ஆழமாகப் பதிந்திருந்தது என்பதை நினைவூட்டுகிறது.

ரோமானிய காலத்திலேயே கடல் கடந்து எகிப்து சென்று, இன்று நாம் பேசும் உலகமயமாக்கலை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செயல்படுத்திய முன்னேற்ற நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் என்பதற்கு இவை மற்றுமொரு சாட்சி. “எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ்” என்பதோடு “உலகம் தழுவிய தமிழ்” என்பதே நம் அடையாளம் என்ற பெருமையை இந்த வரலாறு நம்மை நிமிரச் செய்கிறது" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

EGYPT
RESEARCH
TAMIL EPIGRAPHY
எகிப்து கல்வெட்டு
TAMIL BRAHMI INSCRIPTIONS

