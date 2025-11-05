காட்டுக்குள் இருந்து சிறுத்தை வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை! 'ட்விஸ்ட்' வைத்த வரலாற்று ஆய்வாளர்!
1962-ல் வெளியான ஆய்வறிக்கைபடி விழுப்புரம் அருகே உள்ள உடையாநத்தம் வனப் பகுதிக்குள் வன விலங்குகள் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை என வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் தெரிவித்துள்ளார்.
November 5, 2025
விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி அருகே இறந்து கிடந்த சிறுத்தை வனப்பகுதியில் இருந்து வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை, ஆகையால் வனத்துறை இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்த வேண்டும் என எழுத்தாளரும் வரலாற்று ஆய்வாளருமான கோ.செங்குட்டுவன் கூறியுள்ளார்.
விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி அருகே வராக நதியின் மேல் அமைந்துள்ள அழுக்கு பாலத்தை கடந்து தேசிய நெஞ்சாலையில் சிறுத்தை ஒன்று இறந்து கிடந்தது. இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, “உயிரிழந்த ஆண் சிறுத்தைக்கு மூன்று முதல் நான்கு வயது இருக்கலாம். சிறுத்தை சாலை ஓரத்தில் உயிரிழந்து கிடந்ததால், சாலையைக் கடக்கும் போது வாகனம் மோதி விபத்து ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. எதுவானலும், பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகுதான் உயிரிழப்புக்கு உண்மையான காரணம் தெரியவரும்” என்றனர்.
இந்நிலையில், சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஏற்கனவே, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு விழுப்புரம் - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சோலை திருமண நிலையம் பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக வனத்துறைக்கு தகவல் வந்தது. அப்போது அந்த பகுதியை ஆய்வு செய்த வனத்துறையினருக்கு சிறுத்தை நடமாட்டத்துக்கான தடயங்கள் கிடைக்கவில்லை.
அதே போல், கடந்த 2024-ல் விழுப்புரம் - வேட்டவலம் சாலையில் இருக்கும் வீரபாண்டி கிராமத்தில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக, வனத் துறையினருக்கு தகவல் வந்தது. அதனடிப்படையில் மீண்டும் வனத் துறையினர் அங்கு சிறுத்தை நடமாட்டம் இருக்கிறதா என ஆய்வு செய்தனர். அப்போதும் அவர்களுக்கு சிறுத்தை நடமாட்டத்துக்கான எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை.
ஒருவேளை சிறுத்தை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கண்டாச்சிபுரம், வீரபாண்டி, கடையம், பழைய கருவாட்சி, கல்வந்தல் தொடங்கி, வேட்டவலம் வரை மலைத்தொடர் வனப் பகுதியில் இருந்து வழி தவறி வந்திருக்கலாம் என்று வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர். மேலும், சிறுத்தை நடமாட்டம் தெரிந்தால் 99626 37936 என்ற செல்போன் எண்ணில் புகார் அளிக்குமாறும் கூறியிருந்தனர். இந்த நிலையில்தான் சிறுத்தை மர்மமாக உயிரிழந்த சம்பவம் நிகழ்ந்து, விழுப்புரம் மக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.
‘இப்பகுதியில் வனவிலங்குகள் இருக்க வாய்ப்பில்லை’
இது குறித்து விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த எழுத்தாளரும் வரலாற்று ஆய்வாளருமான கோ.செங்குட்டுவன் கூறுகையில், “இன்றைய கடலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள் அடங்கிய அன்றைய தென்னாற்காடு மாவட்டங்கள். இது காடு நிறைந்தப் பகுதியாக இருந்தது. இதில் செஞ்சி மற்றும் திருவண்ணாமலை தாலுகாக்களில் மட்டும் 42 ஆயிரம் ஏக்கரில் ரிசர்வ் பாரஸ்ட் உள்ளது. இந்த காடுகளில் புலி, சிங்கம், சிறுத்தை, யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் இருப்பதாக 1878-ல் வெளியிடப்பட்ட ஆங்கிலேயர்களின் ஆவணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலப் போக்கில் வனப் பகுதிகளின் பரப்பளவு வெகுவாக குறைத்தது. வன விலங்குகள் நடமாட்டமும் அடியோடு மறைந்தது. 1962-ல் வெளியிடப்பட்ட சௌத்ஆர்காட் டிஸ்ட்டிரிக்ட் கெசட்டரில் விழுப்புரம் அருகே உடையாநத்தத்தில் 1602 ஏக்கரிலும், மேலக்கொந்தை பகுதியில் 480 ஏக்கரிலும் ரிசர்வ் பாரஸ்ட் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் வன விலங்குகள் எதுவும் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இதனால் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் எதுவும் அப்போதே இல்லை என்பது நமக்குத் தெரிகிறது. இந்த நிலையில் விக்கிரவாண்டியில் இறந்து கிடந்த சிறுத்தை இந்தப் பகுதிக்கு உரியதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்” என்றார்.