பெருந்தெய்வ கோயில்களில் மக்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது அழகர் கோயில் - ஆய்வாளர் காளிராசா
சிவகங்கையில் உள்ள தொல்நடைக்குழு தங்களது 10-வது தொல்லியல் பயணத்தில் மதுரை மாவட்ட தொல்லியல் தலங்கள் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டது
Published : May 27, 2026 at 10:19 AM IST
மதுரை: பெருந்தெய்வ கோயில்களில் மக்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது அழகர்கோயில் என தொல்லியல் பயணத்தில் ஆய்வாளர் காளிராசா தெரிவித்துள்ளார்.
சிவகங்கையில் இருந்து தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் தொல்லியல் பயணமாக மதுரை மாவட்டம் தொல்லியல் தலங்களுக்கு வந்துள்ளனர். அங்கு திருப்பரங்குன்றம் சமணப் படுக்கையில் உள்ள தமிழி எழுத்தைப் பார்த்து வியந்தனர். சிவகங்கையில் உள்ள தொல்நடைக்குழு அமைப்பினர் மாணவர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் தொன்மையை பாதுகாக்கவும், தொல்லியலை அறிந்து கொள்ளவும், தொடர்ச்சியான ஏற்பாடுகளையும், நிகழ்வுகளையும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த தொல்நடைக் குழு உலகப் பாரம்பரிய நாள் மற்றும் உலகப் பாரம்பரிய வாரங்களைக் கொண்டாடுதல், பள்ளி கல்லூரிகளில் தொல்லியல் சார்ந்த கருத்தரங்குகளை இணைந்து நடத்துதல், புதிய கல்வெட்டுகளை, செப்பேடுகளை வாசித்து அதில் உள்ள செய்தியை அனைவருக்கும் தெரிவித்து ஆவணப்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும் அரிதான சிற்பங்களை அறிந்து வெளிப்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளுடன், தொல்லியல் சார்ந்த தொன்மையான இடங்களுக்கு தொல்லியல் ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்களை தொல்லியல் பயணமாக அழைத்து செல்லுதல் போன்ற செயல்பாடுகளையும் செய்து வருகின்றனர்.
இக்குழுவின் 10-வது தொல்நடைப் பயணத்தை சிவகங்கை தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் ஓவியர் நா.முத்துகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார். இதில் தொல்லியல் ஆர்வமுடைய நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு, மதுரை மாவட்ட தொல்லியல் தலங்கள் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர்.
திருப்பரங்குன்றம்
திருப்பரங்குன்றத்தில் இந்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தென்பரங்குன்றம் உமையாண்டார் குடைவரை, மற்ற இடங்களைப் போல் குகைத்தலத்தின் மேல்பகுதியில் அல்லாது படுக்கைப் பகுதியில் தமிழி எழுத்துகளைக் கொண்ட சமணப்படுக்கைகள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர்.
கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம்
கீழடியில் புதிதாக அமைக்கப் பெற்ற திறந்தவெளி அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டதுடன், தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் கீழடி தொடர்பான புத்தகத்தை தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் சிவகங்கை மாவட்ட பொறுப்பாளர் ப. சாஸ்தா சுந்தரம் அனைவருக்கும் வழங்கினார்.
அழகர்கோயில்
அதன்பின்னர் அழகர்கோயில் சென்று திருமலை நாயக்கர் மண்டபம், 17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த முற்றுப்பெறாத ராயர் கோபுரம், இரணியன் கோட்டைச்சுவர், மாவலி வாணாதிராயர்களால் கட்டப்பட்ட வெளிக் கோட்டைச் சுவர், கோயிலில் நாயக்கர் கால கட்டுமானங்கள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர்.
தொல்நடைக் குழு நிறுவனர் காளிராசா அழகர் கோயில் குறித்துப் பேசுகையில், ”அழகர் கோயிலை சுற்றி வாழ்கின்ற மக்கள், கோயிலோடு மிகுந்த நெருக்கத்தை பேணி வருகின்றனர். தங்கள் வீட்டில் எந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றாலும் அழகர் கோயிலில் இருந்து தீர்த்தம் வாங்கிக் கொண்டு சென்று தான் அதனை முன்னெடுத்து நடத்துகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: மூளைச் சாவடைந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் ஆறு பேருக்கு தானம்
பெருந்தெய்வ வழிபாட்டுக் கோயில்களில் பொதுமக்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ள கோயில் இதுதான். ஒரு காலத்தில் இந்த கோயில் பௌத்த விகாரமாக இருந்திருக்க கூடும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். காரணம் இதன் கருவறை அமைப்பு மற்றும் பெருமாளின் நின்ற கோலம் ஆகியவை அதனை உறுதி செய்கிறது” என்றார்.
இந்நிகழ்வில் காணும் இடங்களை சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் கா. காளிராசா விளக்கிக் கூறினார். மேலும் இந்நிகழ்விற்கான ஏற்பாடுகளை சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு செயலர் இரா. நரசிம்மன், இணைச் செயலர் க.முத்துக்குமரன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.