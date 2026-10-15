தமிழக அரசியலில் புயலை கிளப்பிய ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன் - திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் சந்திப்பு
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மலேசியாவில் படித்து வரும் ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் விவகாரம் தமிழக அரசியலில் புயலை கிளப்பி இருந்தது.
Published : October 15, 2026 at 10:38 PM IST
சென்னை: அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மலேசியாவில் படித்து வரும் ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசின் அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மலேசியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி படிப்பை மேற்கொள்ளும் மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு இந்தாண்டுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தமிழ்நாடு அரசியலில் புயலை கிளப்பி இருந்தது.
இந்த விவகாரத்தில் ஒருவழியாக மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 23.95 லட்ச ரூபாய் உதவித்தொகை விடுவிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக பேசிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், 'திமுகவும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் அந்த மாணவருக்கான கல்விக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி அவரைப் படிக்க வைப்போம்' எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தற்போது தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ள மாணவர் பாரதிதாசன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் வைத்து இன்று (அக்.15) சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மலேசியாவில் ஆராய்ச்சி செய்து வரும் மாணவர் பாரதிதாசன் இன்று என்னைச் சந்தித்தார். #DravidianModel அரசும் கழகமும் செய்த உதவிகளுக்கு நன்றி சொல்லி மகிழ்ந்தார். இவரைப் போல இன்னும் பல முதல் தலைமுறைப் பட்டதாரி மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைந்து வருவதைக் கேட்டுப் பெருமை கொண்டேன். ஆண்டிப்பட்டியில் இருந்து உலகப் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் மேற்கொண்டு வரும் ஆராய்ச்சி குறித்து ஆர்வம் மேலிடக் கேட்டேன். பாரதிதாசன் போன்ற நம் மாணவர்களுக்குத் தேவைப்படும் உதவிகளைத் தற்போதைய அரசும் தொடர்ந்து வழங்கி ஊக்குவித்திட வேண்டும்.— M.K.Stalin (@mkstalin) October 15, 2026
இதுதொடர்பாக, தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், “அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மலேசியாவில் ஆராய்ச்சி செய்து வரும் மாணவர் பாரதிதாசன் இன்று என்னைச் சந்தித்தார்.
திராவிட மாடல் அரசும் கழகமும் செய்த உதவிகளுக்கு நன்றி சொல்லி மகிழ்ந்தார். இவரைப் போல இன்னும் பல முதல் தலைமுறைப் பட்டதாரி மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைந்து வருவதைக் கேட்டுப் பெருமை கொண்டேன்.
ஆண்டிப்பட்டியில் இருந்து உலகப் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் மேற்கொண்டு வரும் ஆராய்ச்சி குறித்து ஆர்வம் மேலிடக் கேட்டேன். பாரதிதாசன் போன்ற நம் மாணவர்களுக்குத் தேவைப்படும் உதவிகளைத் தற்போதைய அரசும் தொடர்ந்து வழங்கி ஊக்குவித்திட வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த பதிவுடன் மாணவர் பாரதிதாசனுடன் பேசிய வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
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பாரதிதாசன் உதவித்தொகை விவகாரம்
மாணவர் பாரதிதாசன், தனக்கு இரண்டாம் ஆண்டுக்கான கல்வி உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை எனக் கூறி கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வேதனையுடன் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். இந்த விவகாரம் உடனடியாக அரசியல் களத்தில் பேச்சுப்பொருளானது. இதுதொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், இரண்டாம் ஆண்டுக்கான நிதியைப் பெறுவதற்கு முந்தைய ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினங்களுக்கான கணக்கு விவரங்கள் முறையாக மாணவர் சமர்ப்பிக்காததே நிதி தாமதத்துக்குக் காரணம் என அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
அதனையடுத்து, மீண்டும் ஒரு வீடியோ வெளியிட்ட மாணவர் பாரதிதாசன், உதவித்தொகை கிடைக்காததால் தனது கல்வி பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கல்லூரியில் இருந்து தன்னை நீக்கப்போவதாகவும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்திருந்தார்.
இதனையடுத்து, பாரதிதாசனின் ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும், அதனால் மாணவர் பதற்றமோ, கவலையோ அடையத் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக மாணவரின் வங்கி கணக்கில் ஒரே நாளில் ரூ.23.95 லட்சம் விடுவிக்கப்பட்டது. மேலும், கடந்த திமுக ஆட்சியில் அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மாணவர் மலேசியாவுக்கு மேற்கல்வி பயில சென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.