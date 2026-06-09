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பாம்பன் பகுதியில் திரிந்த காட்டெருமை மீட்பு - வனத் துறையினருக்கு சுப்ரியா சாஹு பாராட்டு

அந்த காட்டெருமை, சுமார் 13 மணி நேர முயற்சிக்குப் பிறகு மயக்க மருந்து மூலம் பாதுகாப்பாக பிடிக்கப்பட்டு, 9 மணி நேர பயணத்திற்குப் பின் திண்டுக்கல் வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது.

திண்டுக்கல் வனப்பகுதியில் விடப்பட்ட காட்டெருமை
திண்டுக்கல் வனப்பகுதியில் விடப்பட்ட காட்டெருமை (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 6:47 PM IST

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சென்னை: திருச்சியில் உள்ள காடுகளில் இருந்து பாம்பன் வரை சென்ற காட்டெருமையை வனத் துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர். அந்த மீட்புக் குழுவுக்கு வனம் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் துறை துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாஹு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோவுடன் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "800 கிலோ எடை கொண்ட ஒரு காட்டெருமை, திருச்சியில் உள்ள காடுகளில் இருந்து பாம்பன் கடற்கரை வரை சுமார் 300 கிலோ மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் வரை நடந்து சென்றது.

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மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதிகள் வழியாக அந்த காட்டெருமையை ஒரு மாத காலம் கண்காணித்த பிறகும், அதை மீண்டும் அதன் வாழ்விடத்திற்கு கொண்டு வரும் முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வி அடைந்தன. இதையடுத்து, அந்த காட்டெருமையை மீட்டு, அதனை இடமாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையை வனத்துறை மேற்கொண்டது.

இதில், நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கால்நடை மருத்துவர்கள், விலங்கு கண்காணிப்பாளர்கள் என 100 பேர் பங்கேற்றனர்.

சுமார் 13 மணி நேர முயற்சிக்குப் பிறகு அந்த காட்டெருமை மயக்க மருந்து மூலம் பாதுகாப்பாக பிடிக்கப்பட்டது. பின்னர், 9 மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு அந்த காட்டெருமை திண்டுக்கல்லில் உள்ள ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் விடுவிக்கப்பட்டது.

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ஒரு காட்டெருமையை ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றுவது என்பது மிகவும் சவாலான பணிகளில் ஒன்றாகும். இந்த பணி, மனித- வனவிலங்கு மோதல்களைக் குறைப்பதிலும், வனவிலங்கு நிர்வாகத்திலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. அத்துடன் எதிர்கால மோதல்களை தவிர்ப்பதற்கான பாடத்தை கற்பித்துள்ளது. காட்டெருமையை மீட்டதில் பணியாற்றிய குழுவினர் அனைவருக்கும் பாராட்டுகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

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SUPRIYA SAHU IAS
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
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SUPRIYA SAHU COMMENDS OFFICIALS

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