கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் எண்ணிக்கையை 80 ஆயிரமாக உயர்த்த வேண்டும்! தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள்!

கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் எண்ணிக்கையை 80 ஆயிரமாக உயர்த்த வேண்டும்! தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள்!
கொசுப்பு ஒழிப்பு பணியாளர்களை பணி செய்ய விடாமல் வேறு பணியை செய்யச் சொல்வது, குறைந்த எண்ணிக்கையில் பணியாளர்கள் இருப்பது போன்ற காரணங்களால் ஆங்காங்கே டெங்குக் காய்ச்சல் வருவதாக சமூக சமத்துவத்திற்கான மருத்துவர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை: கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் எண்ணிக்கையை 80 ஆயிரமாக உயர்த்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு டி.பி.சி தொழிலாளர் சங்கத்தின் மாநில இணைப் பொதுச் செயலாளர் சாந்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு டி.பி.சி தொழிலாளர் சங்கம் மற்றும் சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திரநாத், தமிழ்நாடு டி.பி.சி தொழிலாளர் சங்கத்தின் மாநில இணைப் பொதுச் செயலாளர் சாந்தி ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் இதுவரை, 17 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், போதிய கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை நியமிக்கவில்லை. கொசு ஒழிப்புப் பணிக்கு புதிய பணியாளர்களை நியமிக்காததும், ஏராளமான பணியாளர்களை பணிநீக்கம் செய்திருப்பதும், கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களுக்கு, அவர்களுக்கு தொடர்பில்லாத வேறு பணிகளை வழங்குவதும் டெங்கு பரவலுக்கு முக்கியமான காரணங்களாக உள்ளன. இவற்றை சரி செய்ய உடனடி கவனம் செலுத்திட வேண்டும்.
கொசுக்களால் டெங்கு மட்டுமன்றி மலேரியா, உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்கள் வருகின்றன. காலநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் கொசுப் பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது. கொசுக்களால் பரவும் நோய்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த காரணிகளை எதிர்கொண்டு நோய்களை தடுக்கும் வகையில் போதிய, கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யவில்லை.
இந்நிலையில் ஏற்கனவே பணியில் இருந்த கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் விழுப்புரம், ஈரோடு உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஊதியச் செலவை மிச்சப்படுத்தும் நோக்குடன் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
வீட்டு வரி, சொத்து வரி, தொழில் வரி வசூல் வேலைகளிலும், சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் டோக்கன் கொடுத்தல், உங்களுடன் ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சிக்காக பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்களுக்கு பதிலாக வீடு வீடாக பாரம் கொடுக்க அனுப்புதல், மரம் நடும் விழா உட்பட அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஆள் சேர்த்தல், மழைநீர் சேகரிப்பு ஆப் பதிவிடுதல், ரோடு சரிபார்த்தல் போன்ற இதர வேலைகளிலும் கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஈடுபடுத்துகின்றன.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தலைவர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் சில இடங்களில் கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை கொசு ஒழிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்துவதை விட, தங்களது சொந்த வீட்டு வேலைகள், தோட்ட வேலைகள், சமையல் வேலை போன்ற பல வேலைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். மிக முக்கியமாக வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தும் (SIR) பணிக்குக் கூட கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்துகின்றனர்.
மேலும் பல இடங்களில் கொசு ஒழிப்புப் பணியில் அனுபவம் இல்லாத தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை புதிதாக நியமித்துள்ளனர். இது போன்ற காரணங்களாலேயே டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் "ஏடிஸ் எஜிப்டி" என்ற கொசுக்களின் பெருக்கத்தையும், இதர கொசுக்களின் பெருக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் சுணக்கம் அடைந்துள்ளன. கொசுப்பு ஒழிப்பு பணியாளர்களை அவர்கள் பணியை செய்ய விடாமல் வேறு பணியை செய்யச் சொல்வது, குறைந்த எண்ணிக்கையில் பணியாளர்கள் இருப்பது போன்ற காரணங்களாலும், வேறு பல புறக் காரணிகளாலும் ஆங்காங்கே டெங்குக் காய்ச்சல் வருகிறது.
அந்த காரணிகளை சரி செய்ய முயற்சிக்காமல், ஒரு பணியாளர் வேலை செய்யும் பகுதியில் 3 பேருக்கு டெங்குக் காய்ச்சல் வந்தால், அந்த பணியாளருக்கு ரூபாய் 200 அபராதம் விதிக்கப்படும் என அபராதம் எனவும், ஒரு நாள் கூலி வழங்கப்படாது எனவும் அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சி உட்பட பல்வேறு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர். இத்தகைய தொழிலாளர் விரோதப் போக்கு கடும் கண்டனத்திற்குரியது. எனவே, உடனடியாக இந்த 200 ரூபாய் அபராதம் மற்றும் ஒரு நாள் ஊதியம் ரத்து என்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணியை தீவிரமாக செய்திட தற்பொழுது உள்ள 23,000 கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் போதாது. அதை குறைந்தபட்சம் 80,000 பணியாளர்களாக உயர்திட வேண்டும்.
கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை வேறு பணிகளில் ஈடுபடுத்தக் கூடாது. கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்யக்கூடாது. ஆட்குறைப்பு செய்யக் கூடாது. அவர்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் வேலை வழங்க வேண்டும். பணி பாதுகாப்பு வழங்கிட வேண்டும் . பணி நிரந்தரம் வழங்கிட வேண்டும்.
டி.பி.சி டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை உள்ளாட்சித் துறை மூலமாக நியமிப்பதை கைவிட வேண்டும். அவர்கள் செய்யும் பணிக்கு பொருத்தமான, பொது சுகாதாரத் துறையின் மூலமாகவே பணிநியமனம் செய்திட வேண்டும் . டி.பி.சி பணியாளர்களை, ஒப்பந்ததாரர் மூலமாகவோ அல்லது சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமாகவோ நியமிக்கக் கூடாது . நேரடியாக, தமிழ்நாடு அரசின் பொது சுகாதாரத் துறை மூலமாகவே பணி நியமனம் செய்திட வேண்டும்" என தெரிவித்தனர்.