மாற்றுத் திறனாளிகளை சபரிமலைக்கு கட்டணமின்றி அழைத்து செல்ல ஐய்யப்ப சேவா சமாஜம் கோரிக்கை
அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களில் இருந்தும் சபரிமலைக்கு பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 5:52 PM IST
சென்னை: மாற்றுத் திறனாளிகளை சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு கட்டணமின்றி அழைத்து செல்லும் திட்டத்தை, வரும் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில், சபரிமலை ஐயப்ப சேவா சமாஜத்தின் தேசியத் தலைவர் முருகன் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் முருகன் கூறுகையில், "சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் தங்கம் காணாமல் போன விவகாரத்தில் சிறப்பு விசாரணைக் குழு விசாரித்து வருகிறது. இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டு கேரள அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் நீண்ட காலமாக ஆசையோடு காத்திருக்கின்றனர். அவர்களை இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் கட்டணமின்றி சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அழைத்துச் சென்று வர வேண்டும். இதுதொடர்பான அறிவிப்பை, வரும் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரிலேயே அறிவிப்பாக வெளியிட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறோம்.
மேலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு சில இடங்களில் இருந்து மட்டுமே சபரிமலைக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. பக்தர்களின் நலன் கருதி, ஒவ்வொரு மாவட்டத் தலைநகரத்தில் இருந்தும் சபரிமலை வரை செல்ல பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும். இதனால் பக்தர்களின் நேர விரயம் குறையும்.
சபரிமலை சீசன் காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல கோவில்களில் நீண்ட வரிசையில் பல மணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதனால், விரதம் இருந்து மாலை அணிந்து ஐயப்பனை தரிசித்து விட்டு வரும் பக்தர்கள் கடும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.
எனவே, சபரிமலை சீசன் காலங்களில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை கோவில்களில் மாலை அணிந்து வரும் பக்தர்களுக்கு பிரத்யேக வரிசை அமைத்து, சாமியை தரிசிக்க ஏற்பாடு செய்துதர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கிறோம்.
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60 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களை 50 சதவீத கட்டண சலுகையுடன் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அழைத்துச் செல்லும் ஆன்மிக சுற்றுலாவுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். அதேபோல் 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களை கட்டணமின்றி ஆன்மிக சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.