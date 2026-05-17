தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா மீது முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க இந்து முன்னணி கோரிக்கை
சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசிய உதயநிதிக்கு இந்து முன்னணியின் செய்தித் தொடர்பாளர் இளங்கோவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 17, 2026 at 10:32 PM IST
சென்னை: சனாதனத்தை ஒழிக்க தான் வந்துள்ளோம் என பேசிய தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா மீது முதலமைச்சர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்து முன்னணி அமைப்பின் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசியதைக் கண்டித்து இந்து முன்னணி சார்பில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருப்பூர் ஆகிய நான்கு நகரங்களில் இன்று (மே 17) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதன் ஒருபகுதியாக சென்னை சேப்பாக்கம் சிவானந்தா சாலையில் இந்து முன்னணி அமைப்பின் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 500- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு உதயநிதிக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்து முன்னணி மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன், "தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக துரதிர்ஷ்டவசமாக பதவியேற்று இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், 2023- ஆம் ஆண்டு துணை முதலமைச்சராக இருந்தபோது தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் நிகழ்ச்சியில் சனாதன தர்மம் ஹிந்து மதத்தை ஒழிப்பேன் என்று பேசினார். இதற்கு எதிராக தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து முன்னணியினர் போராட்டங்களை நடத்தினோம், புகார்களை அளித்தோம்.
அப்போது ஆளும் திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை, வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை. ஆனால் பல மாநிலங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் விசாரணைக்கு செல்ல முடியாததால் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரிக்க வேண்டும் என்று உதயநிதி மனு கொடுத்தார். அதை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இனிமேல் இப்படி பேசக்கூடாது, எல்லோரையும் சமமாக நடத்துவேன் என்று உறுதிமொழி ஏற்ற நீங்கள், தான்தோன்றித்தனமாக பொறுப்பற்ற முறையில் பேசக்கூடாது என்று இந்த வழக்கை விசாரிப்போம் என்று தெரிவித்தனர்.
தேர்தல் சமயத்தில் வாயை உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைதியாக இருந்தார். தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து மக்கள் ஒன்றுபட்டு இந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சி வரக்கூடாது என்று முடிவெடுத்து உள்ளனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவராக சட்டசபையில் பேசி முடிக்கும் போது சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசி இருக்கிறார். சட்டசபையில் பேசினால் வழக்கு பாயாது என்பதனால், சனாதன தர்மம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசுகிறார். இது கடுமையான கண்டனத்திற்கு உரியது.
எங்களிடமும் ஈ.வெ.ரா இருக்கிறார், அம்பேத்கர் இருக்கிறார், நாங்களும் அந்த சனாதனத்தை ஒழிக்க தான் வந்துள்ளோம் என்று சட்டமன்றத்திற்கு வெளியே தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முஸ்தபா பேசுகிறார். முஸ்தபா மீது இந்த அரசும், காவல்துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது குறித்து சென்னை காவல் ஆணையாளரிடம் புகார் கொடுத்துள்ளோம். முஸ்தபா மீது முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். இதுதான் எங்களது கோரிக்கை இதனை மையப்படுத்தி தான் இன்றைய ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது" என்றார்.