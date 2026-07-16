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1098 சைல்ட்லைன் அவசர உதவி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த முதலமைச்சருக்கு வேண்டுகோள்

ஒரு குழந்தை ஆபத்தில் இருக்கும்போது, நிதி இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. எனவே, முன்கூட்டி நிதி வழங்கும் முறையை அரசு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநித்துவ படம்
பிரதிநித்துவ படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:38 PM IST

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சென்னை: சைல்ட்லைன் (1098) அவசர உதவி எண் கட்டமைப்பைவலுப்படுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தமிழ்நாடு குழந்தநைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் (TNCRW) கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

குழந்தைகள் அவசர உதவி எண் செயல்பாட்டில் உள்ள அமைப்புசார் குறைபாடுகள் குறித்து, அந்த அமைப்பு, முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஒரு விரிவான மனுவை அனுப்பி உள்ளது. அந்த மனுவில், "1098 ஒரு அழைப்பு மையம் அல்ல; ஆபத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளின் உயிர்காக்கும் பாதுகாப்பு அமைப்பாகும்.

சமீபத்தில் சைல்ட்லைன் பணியாளர்களுக்கு பல மாதங்களாக ஊதியமும் பயணச் செலவுகளும் வழங்கப்படாதது தொடர்பாக வெளியான செய்திகள் வெறும் ஊதியப் பிரச்சினை அல்ல; குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் செயல்திறனையே பாதிக்கும் ஆழமான நிர்வாக மற்றும் நிதிசார் சிக்கலின் வெளிப்பாடாகும்.

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கடந்த 3 தசாப்தங்களாக சைல்ட்லைன் அமைப்பு, தெருவோர குழந்தைகள், குழந்தைத் தொழிலாளர்கள், கடத்தலுக்கு உள்ளான குழந்தைகள், பாலியல் மற்றும் உடல் வன்முறைக்கு ஆளானவர்கள், குழந்தைத் திருமண அபாயத்தில் உள்ளவர்கள், காணாமல் போன குழந்தைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் பல ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளை மீட்டு பாதுகாக்கும் அமைப்பாக வளர்ந்தது.

அந்த வெற்றியின் அடிப்படை காரணம் தொலைபேசி சேவை அல்ல; களத்தில் ஏற்கனவே பணியாற்றி வந்த தன்னார்வ அமைப்புகள், சமூகப்பணியாளர்கள், மருத்துவமனைகள், காவல்துறை, ரயில்வே, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சமூக தன்னார்வலர்களின் வலுவான ஒருங்கிணைப்பு என்பதை மறந்து விடக்கூடாது.

"மிஷன் வத்சல்யா ஒரு தொடக்கம்; அதுவே இறுதி இலக்கு அல்ல"

மத்திய அரசின் மிஷன் வத்சல்யா திட்டத்தின் கீழ் சைல்ட்லைன் அமைப்பு நிர்வாக மாற்றம் செய்யப்பட்டதை வரவேற்கும் அதேவேளையில், அந்தத் திட்டம் குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்கான குறைந்தபட்ச தேசிய கட்டமைப்பு மட்டுமே என்பதை குறிப்பிடுகிறோம்.

தமிழ்நாடு தனது அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அதைவிட வலிமையான சமூக அடிப்படையிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உடைய மாநிலமாக உள்ளது.

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு என்பது அலுவலக நேரப் பணியல்ல. இரவு, பகல் பாராமல் அவசர மீட்பு, மருத்துவ உதவி, காவல்துறை ஒருங்கிணைப்பு, ஆலோசனை, தங்குமிடம், குடும்ப மீளிணைப்பு போன்ற பணிகள் நடைபெற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

ஒரு குழந்தை ஆபத்தில் இருக்கும் போது, நிதி இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதி கிடைத்த பிறகு தொடங்கும் திட்டம் அல்ல; அது இடையறாத அவசர சேவை. எனவே, முன்கூட்டிய நிதி வழங்கும் முறையை அரசு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகுகளுக்கு முன்கூட்டியே செயல்பாட்டு நிதி வழங்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால்தான் ஊதியம், பயணச் செலவு, மீட்புப் பணிகள், அவசர மருத்துவ உதவி மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தடையின்றி நடைபெறும்.

முதலமைச்சருக்கு விடுக்கப்படும் கோரிக்கைகள்

எனவே, பணியாளர்களின் நிலுவையிலுள்ள அனைத்து ஊதியங்கள் மற்றும் பயணச் செலவுகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகுகளுக்கு முன்கூட்டியே செயல்பாட்டு நிதி வழங்கும் நிரந்தர நிதி முறைமை உருவாக்க வேண்டும்.

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தமிழ்நாட்டின் சைல்ட்லைன் செயல்பாட்டு அமைப்பை முழுமையாக மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும். அரசு, அனுபவமிக்க தன்னார்வ அமைப்புகள், யுனிசெஃப். சமூகப்பணியாளர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உரிமை நிபுணர்கள் அடங்கிய உயர்மட்ட குழுவை அமைக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு குழந்தைகள் அவசர பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு உருவாக்க வேண்டும். சைல்ட்லைன் பணியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம், சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்முறை ஆதரவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CHILDLINE 1098
TAMIL NADU CHILD RIGHTS WATCH
TN CM JOSEPH VIJAY
MISSION VATSALYA
TNCRW WRITES TO CM FOR CHILDLINE

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