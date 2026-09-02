நேபாள துயரம்: ‘அடையாளம் காண எங்களை அனுப்பி வையுங்கள்’ - பாதிக்கப்பட்ட உறவினர்கள் கோரிக்கை
நேபாளத்திற்கு யாத்திரை சென்ற கும்பகோணத்தை சேர்ந்த 4 பேர் மாயமான நிலையில், அவர்கள் குறித்த தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : September 2, 2026 at 10:24 AM IST
தஞ்சாவூர்: வெள்ளப்பெருக்கில் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காண குடும்பத்தில் இருந்து ஒருவரை நேபாளத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் மனு அளித்துள்ளனர்.
நேபாளத்தில் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட திடீர் பனிச்சரிவு மற்றும் இயற்கை பேரிடரில், புனித யாத்திரை சென்ற தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஏராளமானோர் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களை மீட்கும் பணிகளை நேபாள ராணுவம், இந்திய தூதரக அதிகாரிகள், இந்திய அரசு, சீன அரசு ஆகியவை இணைந்து தீவிரமாக மேற்கொண்டன.
வெள்ளப்பெருக்கில் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள், உயிர் தப்பியவர்கள் அந்தந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக நேற்று, நேபாள வெள்ளப்பெருக்கில் இருந்து தப்பிய 5 பேர் சென்னை வந்தடைந்தனர்.
இத்ந நிலையில், நேபாளத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொண்ட தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் இருந்து 57 பயணிகள் யாத்திரை சென்று இருந்தனர். அவர்களில் 21 பேர் மட்டுமே இதுவரை பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த 7 பேர் சென்றிருந்த நிலையில் மயிலாடுதுறை சேர்ந்த மணிமேகலை, ரத்தினகுமார்-பூங்குழலி தம்பதி ஆகிய மூன்று பேர் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக மயிலாடுதுறைக்கு திரும்பி உள்ளனர்.
ஆனால், மயிலாடுதுறையை அடுத்த வள்ளாலகரம் கிராமத்தில் இருந்து யாத்திரைக்கு சென்று இருந்த உதயகுமார் என்பவரின் மனைவி ராஜேஸ்வரி, ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சிவஞானம், கூறைநாடு தோப்புதெரு வெங்கட்ராமன், கழுக்காணிமுட்டம் புஷ்பலதா ஆகியோர் மாயமாகிய நிலையில் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை.
இந்த நிலையில் காணாமல் போன நான்கு பேரின் குடும்பத்தினர் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாஜக மாவட்ட தலைவர் நாஞ்சில் பாலு தலைமையில், மாயமானவர்களின் நிலை குறித்த தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
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அந்த மனுவில், பேரிடர் வெள்ளத்தில் சிக்கிய நான்கு பேர்களின் நிலை குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் கிடைக்கப்பெறாத நிலையில், மத்திய, மாநில அரசுகள் துரித நடவடிக்கை எடுத்து தேடுதல் பணியை தீவிரப்படுத்தி அவர்கள் பற்றிய தகவல்களை விரைவாக தங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
நான்கு பேரின் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், நண்பர்கள் மீளா துயரத்தில் உள்ளதால், குடும்பத்திற்கு ஒருவர் என நான்கு பேரை நேபாளம் நாட்டிற்கு அனுப்பி வைத்து நேரடியாக மீட்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காண்பதற்கு அரசின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்து தரும்படி மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.