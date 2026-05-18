TRB தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் பணி; முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை

2013-ல் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்ற 4,000 ஆசிரியர்கள் எந்தவித பணியும் இன்றி தவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமைச்சருடன் TRB தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 18, 2026 at 7:18 PM IST

சென்னை: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (TRB) தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் பணி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட்ட ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் சுமார் 4,000 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்றிருந்தனர். தங்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகைக்கு மாற்றாக அரசுப் பள்ளிகளில் தொகுப்பூதியத்தில் பணியமர்த்தி வாழ்வாதாரத்தைக் காக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றிருந்தவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

குறிப்பாக 2013- ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றிருந்தவர்கள், தொகுப்பூதியப் பணிகளுக்காகக் காத்துக் கிடந்துள்ளனர். அவ்வப்போது போராட்டத்தையும் நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசு அமைந்தவுடன் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் மற்றும் தவெக எம்எல்ஏக்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துக்களையும், தங்களது கோரிக்கைகளையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து 2013- ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் இளங்கோவன் கூறுகையில், "2013- ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றும் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக, அதிமுக, திமுக அரசுகளாலும் தொடர்ந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு அல்லல்பட்டு வருகிறோம். நாங்கள் கடந்த காலங்களில் 100 போராட்டங்களை முன்னெடுத்தோம்.

அதிலும் குறிப்பாக திருச்சிராப்பள்ளியில் நாங்கள் கடந்தாண்டு நடத்திய போராட்டத்தின்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் நேரில் வந்து எங்களுக்கு ஆதரவளித்து பெருமகிழ்ச்சியை தந்தது. மேலும் ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று எங்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் பொறுப்பாளர்களாக இருந்து 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் களப்பணியில் இறங்கி பணியாற்றினர்.

எங்களது நீண்டகால கோரிக்கையான ஏற்கனவே 2013 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு 2018- ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட மீண்டும் மற்றொரு நியமனத்தேர்வு என்ற அரசாணை 149-லிருந்து எங்களுக்கு விலக்களிக்க வேண்டும்.

தற்போது தமிழ்நாட்டில் நிதிநிலை சரியில்லை என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்திருந்தார். அந்த நிலையை நாங்கள் உணர்கிறோம். 2013- ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்ற சுமார் 4,000 ஆசிரியர்கள் முற்றிலும் வாழ்வாதாரம் இழந்து எந்தவித பணியும் இன்றி தவித்து வருகின்றனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் வேலை வாய்ப்பற்றப் பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு ரூபாய் 4,000 உதவித்தொகை வழங்க உள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. தகுதிப் பெற்றும் முற்றிலும் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் எங்களுக்கு உதவித்தொகை வேண்டாம். மாறுதலாக அரசுப் பள்ளிகளில் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்ற எங்களை தொகுப்பூதியத்தில் பணியமர்த்தி வாழ்வாதாரத்தை காத்திட வேண்டும். எங்களது கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உடனடியாக தலையிட்டு எங்களது நீண்டகால போராட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

