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பழங்குடி இருளர்கள் மீது பொய் வழக்குப்பதிவு - முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை

'ஜெய் பீம்' திரைப்படப் பாணியில் நடைபெற்றுள்ள இந்த சம்பவம், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்பட அனைத்து தரப்பினர் மத்தியிலும் கடும் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:55 PM IST

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அரியலூர்: பழங்குடி இருளர்கள் மீது காவல்துறையினர் பொய்யாக திருட்டு வழக்குப்பதிவுச் செய்து திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பழங்குடி இருளர்களுக்கு பாதுகாப்பும், நீதியும் கிடைக்க முதலமைச்சர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உறவினர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

அரியலூரில் காவல்துறையினர் தங்களது அதிகாரத்தைத் துஷ்பிரயோகம் செய்து பழங்குடி இருளர்கள் மீது திருட்டு வழக்குகளைப் பதிவுச் செய்து அவர்களை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் சார்பில் தமிழ்நாடு பழங்குடி இருளர் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபா கல்விமணி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

அந்த கடிதத்தில், "காவல்துறையினர் கண்டுபிடிக்க முடியாத திருட்டு வழக்குகளை பழங்குடி இருளர்கள் மீது சுமத்தி, ஒப்புக்கொள்ள சித்தரவதைச் செய்து சிறையில் அடைப்பது என்பது காலங்காலமாக நடந்து வருகிறது. அப்படித்தான் அண்மையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் செந்துரை வட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்வராசு (வயது 41), சிறுகடம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் (வயது 38), நல்லாம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பாண்டியன் (வயது 30), சிறுகடம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் (வயது 48), கரிகாலன் (வயது 61) ஆகிய ஐந்து இருளர்கள் மீது பல திருட்டு வழக்குகள் சுமத்தப்பட்டு திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பழங்குடி இருளர்களின் மனைவிகளான சகுந்தலா செல்வராசு, மஞ்சுளா செல்வகுமார், சூர்யா பாண்டியன், லதா ரவிச்சந்திரன், செல்வி கரிகாலன் ஆகியோர் முனைவர் பன்னீர்செல்வத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி என்னை சந்தித்தனர். அவர்களுக்கு புகார் தயாரிக்க உதவினேன். அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட சம்மந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ள பழங்குடி இருளர்களுக்கு பாதுகாப்பும் நீதியும் கிடைக்க ஆவன செய்ய வேண்டுகிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் காவல்துறையினரால் சட்டவிரோதக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கடிதத்தில் பகிரங்கமாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான 'ஜெய் பீம்' திரைப்படப் பாணியில் நடைபெற்றுள்ள இந்த சம்பவம், சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை
பழங்குடி இருளர்கள்
TVK GOVERNMENT
ARIYALUR DISTRICT
TRIBAL IRULA PEOPLES FIR

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