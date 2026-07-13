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கரூர் கோயில் நிலங்களை பட்டா மாறுதல் செய்ய அனுமதிக்கும் அரசாணை: ரத்து செய்யக் கோரி முறையீடு

சுமார் ரூ.25,000 கோடி மதிப்புள்ள கோயில் நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கான தடையை நீக்கி தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 9:51 PM IST

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மதுரை: கரூர் கோயில் நிலங்களை பட்டா மாறுதல் செய்ய அனுமதிக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கை நாளை பட்டியலிட உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருத்தொண்டர்கள் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் ராதாகிருஷ்ணன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முறையீடு செய்தார். அதில், ‘கரூரில் உள்ள முக்கியக் கோயில்களுக்கு சொந்தமான சுமார் ரூ. 25 ஆயிரம் கோடி மதிப்புள்ள கோயில் சொத்துக்களை பத்திரப் பதிவு செய்வதற்கான தடையை நீக்கி தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.

எனவே, இந்த ஆணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், அந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுக்கக் கோரியும்’ முறையீடு செய்தார்.

மேலும், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், ரவீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், குப்புச்சிபாளையம் விக்ருதீஸ்வரர் திருக்கோயில் ஆகிய கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல கோடி மதிப்புள்ள நிலங்கள் 15 கிராமங்களில் உள்ளது.

இதில், 3,390 தனி நபர்கள் பெயரில் பட்டா வழங்கப்பட்டு, இந்து சமய அறநிலையத் துறை பத்திரப்பதிவு செய்ய தடை விதித்திருந்தது. இந்நிலையில், சுமார் 3,085 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கம் செய்து அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆணையால் கோயில் நிலங்கள் பட்டாக்கள் செய்வதற்கான முகாந்திரம் உள்ளது. எனவே, இந்த அரசாணையை ரத்து செய்தும், அதுவரை பட்டா செய்ய தடை விதித்தும் உத்தரவிட வேண்டும்’ என மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன், சக்திவேலு அமர்வில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

அதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன், சக்திவேலு அமர்வு, முறையீட்டு வழக்கை முறையாக தாக்கல் செய்தால், அந்த மனு நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்தனர்.

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இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கரூர் ஆட்சியர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘கோயில் பெயரில் உள்ள நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்ய தடை செய்யும்போது, அதேசட்டத்தின்கீழ் பொதுமக்கள் பெயரில் வழங்கப்பட்ட பட்டா நிலங்களும், தவறுதலாக பத்திரப்பதிவுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், மக்கள் தங்கள் பட்டா நிலங்களை விற்க முடியாமல் தவித்து வருவதாக கோரிக்கைகள் வந்தது.

இதையடுத்து, வருவாய்த்துறை, அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு தடை செய்யப்பட்ட நிலங்களை ஆய்வு செய்தது. முதற்கட்டமாக, தவறுதலாக நடந்த இப்பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப்பட்டு, எவ்வித நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கு உட்படாத 3,085 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கப்படுகிறது’ என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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