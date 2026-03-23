கட்டி முடிக்கப்பட்டும் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் புவியியல் பூங்கா - புதர் மண்டிக் கிடக்கும் அவலம்!
புவியியல் பூங்காவை உடனடியாக திறந்து பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வர விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகமும் புவியியல் சுரங்கத் துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
Published : March 23, 2026 at 5:57 PM IST
விழுப்புரம்: ரூ.5 கோடியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டும் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் புவியியல் பூங்காவின் வளாகத்தில் புதர்கள் மண்டி கிடப்பதாக வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டுப் பேரவை வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவக்கரை அருகே உள்ள பகுதிகளில் சுமார் 2 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கல் மரங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த கல் மரங்கள் அப்பகுதிகளில் உள்ள செம்மண் குவாரிகள் மூலம் வெகுவாக சுரண்டப்பட்டு வந்தன. எனவே, இவற்றைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டுப் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கோ.செங்குட்டுவன் 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அப்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உத்தரவின் பேரில், கூடுதல் ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் நேரில் சென்று கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார். இது தொடர்பான அறிக்கை அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் ரூ.5 கோடியில் திருவக்கரையில் புவியியல் பூங்கா (Geo park) அமைப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கியது. இதற்காக 50.15 ஹெக்டேர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து 31.01.2021 இல் அப்போதைய சட்டம் மற்றும் கனிம வளத்துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் புவியியல் பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
தமிழ்நாடு அரசின் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் சார்பில் தொடர்ந்து 5 ஆண்டு காலம் பணிகள் நடைபெற்று தற்போது கட்டடம் முழுமையாகக் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் இன்னும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்படவில்லை. இந்த வளாகத்தில் புதர்கள் மண்டி கிடக்கின்றன.
இது குறித்து விழுப்புரம் மாவட்ட வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டுப் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் எழுத்தாளர் கோ.செங்குட்டுவன் கூறுகையில், '' திருவக்கரையில் மத்திய அரசின் சார்பில் தேசிய கல்மரப் பூங்கா ஏற்கெனவே இயங்கி வருகிறது. ஆனாலும் கல் மரங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்ற காரணத்தினால் மாநில அரசின் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் சார்பில் புதிய புவியியல் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு மாணவர்களுக்குப் பயன்படும் வகையில் அருங்காட்சியகம், நூலகம், காட்சிக்கூடம் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன் கூடிய இக்கட்டடம் கட்டப்பட்டு பல மாதங்கள் கடந்த பின்னரும் திறக்கப்படாமல் இருப்பதன் காரணம் தெரியவில்லை.'' என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், ''புதிய கட்டடத்தைச் சுற்றிலும் புதர்கள் மண்டி காட்சியளிக்கின்றன. சில நேரங்களில் இக்கட்டடம் திறந்தே இருப்பதாக அந்த பகுதியினர் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் திருவக்கரை கிராமத்தில் இருந்து இந்த இடத்திற்குச் செல்வதற்குப் போதுமான சாலை வசதிகள் செய்யப்படவில்லை. இப்பூங்கா அமைக்கப்பட்டதன் அடிப்படை நோக்கம் நிறைவேறுமா? எனும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. எனவே, புவியியல் பூங்காவை உடனடியாக திறந்து பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வர விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகமும் புவியியல் சுரங்கத் துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என கோரிக்கை வைத்தார்.