ETV Bharat / state

மதுரையில் இருந்து ஆசியான் நாடுகளுக்கு நேரடி விமான சேவை வழங்க கோரிக்கை

மதுரையுடன் சேர்த்து, நான்கு சர்வதேச விமான நிலையம் உள்ள இந்தியாவின் மூன்றாவது மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியிருக்கிறது என்று மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 11:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரையை ஆசியான் நாடுகளுடன் நேரடி விமான சேவைக்கு இணைக்க வேண்டும் என்று தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவிக்க மத்திய அமைச்சரவை சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒப்பதல் அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக, அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் நிகழ்வு இன்று (மார்ச் 14) நடைபெற்றது. மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு, இணையமைச்சர் டாக்டர் எல்.முருகன், மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன், விருதுநகர் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர், திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில், மத்திய அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, மதுரை விமான நிலையத்தைப் பன்னாட்டு விமான நிலையமாக முறைப்படி அறிவித்தார். நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, மதுரை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள ஏடிசி (ATC) கோபுரம் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கட்டடத்தையும் அவர் திறந்து வைத்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன், தங்கள் கோரிக்கையை நிறைவற்றியதற்காக, விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சருக்கு நாடாளுமன்றத்திலும் நன்றி தெரிவிப்போம் என்று தெரிவித்தார்.அமைச்சருக்கு மதுரை மக்களின் சார்பிலும், தென் மாவட்ட மக்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் கூறினார். மதுரையுடன் சேர்த்து, நான்கு சர்வதேச விமான நிலையம் உள்ள இந்தியாவின் மூன்றாவது மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியிருக்கிறது என்றும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

இரண்டு மத்திய அமைச்சர்களும், இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கெடுக்கிற நிகழ்வு இந்தியா முழுக்க நடக்கும். ஆனால் இரண்டு மத்திய அமைச்சர்களும் இரண்டு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கெடுக்கிற நிகழ்வு இந்தியாவிலேயே இதுதான் என்றும் சு.வெங்கடேசன் பேசினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, மதுரையைச் சேர்ந்த மதுரை உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (MID - Madurai Infra and Developments) என்ற தன்னார்வ அமைப்பின் நிர்வாகிகள், மதுரை விமான நிலையத்தை ஆசியான் நாடுகளுடன் நேரடி விமான சேவைக்கு இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடுவிடம் மனு அளித்தனர்.

TAGGED:

MADURAI AIRPORT
மதுரை விமான நிலையம்
சு வெங்கடேசன்
ராம் மோகன் நாயுடு
DIRECT FLIGHT TO ASEAN COUNTRIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.