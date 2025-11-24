திராவிட மாடல் இனிக்கும்... ஆதிதிராவிடம் கசக்குமா? - சே.கு.தமிழரசன் கேள்வி!
Published : November 24, 2025 at 8:09 AM IST
திருப்பத்தூர்: ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளை, சமூக நீதி பள்ளிகளாக ஏன் மாற்ற வேண்டும்? ஆதிதிராவிடர் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வார்த்தையா? என இந்திய குடியரசு கட்சித் தலைவர் சே.கு.தமிழரசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்திய குடியரசு கட்சியின் முன்னாள் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் திவாகரின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி ஆம்பூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நேற்று (நவ.23) நடைப்பெற்றது. அதில் கலந்து கொண்ட, அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவரும், தமிழக முன்னாள் சட்டப்பேரவை சபாநாயகருமான சே.கு. தமிழரசன், திவாகரின் உருவப் படத்தை திறந்து வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சே.கு. தமிழரசன் பேசியதாவது, “தமிழக கட்சிகளும், தேசிய கட்சிகளும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன. கடந்த 4 ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியலின மக்களின் வாழ்வாதாரம், பொருளாதாரம், கல்வி மேம்பட சிறப்பான திட்டங்களை அறிவிக்கவும் இல்லை, செயல்படுத்தவும் இல்லை. எனவே, வரும் தேர்தலில் மக்கள் விழிப்புணர்வோடு ஒருங்கிணைந்து, தெளிவான, உறுதியான முடிவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், “ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளை, சமூக நீதி பள்ளிகளாக ஏன் மாற்ற வேண்டும்? அதற்கு என்ன அவசியம் இருக்கிறது? ஆதிதிராவிடர் என்பது ஒரு இழிவான வார்த்தையா? ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வார்த்தையா? பெயர் மாற்ற என்ன காரணம்? ஏன் அரசு வேகமாக உத்தரவிட்டு பெயரை மாற்றுகிறது? திராவிட மாடல் அரசு எனக்கூறி வரும் அரசு, ஆதிதிராவிடர் என்ற பெயரை மட்டும் மாற்றுகிறது. உங்களிடம் உள்ள திராவிடம் இனிக்கும்.. எங்களிடம் உள்ள திராவிடம் கசக்குமா? திராவிட மாடலுக்கு பாரம்பரியம், பொருளும் உண்டு. ஆனால், ஆதிதிராவிடத்திற்கு பாரம்பரியம் கிடையாதா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
விஜய்க்கு இளைஞர்களின் ஆதரவு இருக்கிறது
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தற்போது வரை எந்த அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது கூட்டணியை முழுமையாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. நாங்கள், எங்கள் கட்சி கொள்கைக்கு உடன்பாடு உள்ள அரசியல் கட்சிகளோடு கூட்டணியை உருவாக்குவோம். தவெக தலைவர் விஜய்க்கு இளைஞர்களின் ஆதரவு இருக்கிறது. அவர்களுக்கு கூடும் கூட்டம், அரசியலில் அவருக்கென்று தனிப்பட்ட சக்தி இருப்பதை காட்டுகிறது என்பதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை” என்றார்.
மேலும், “வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) புதியது இல்லை. ஆனால், இதற்கான விமர்சனங்களும், மக்களிடம் உள்ள கண்டனங்களும் புதிதாக உள்ளது. பிற மாநிலத்தவர்களுக்கு வாக்குரிமை தரக்கூடாது என்பது எப்படி தேசிய பார்வையாகும்? கர்நாடகாவிலும், மும்பையிலும் தமிழர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். அது தவறு என கூற முடியுமா? அங்கு தமிழர்களுக்கு வாக்கு தரக்கூடாது என சொல்வீர்களா? 10 அல்லது 20 ஆண்டுகள் இங்கு குடியிருந்திருக்க வேண்டும் என நிபந்தனைகள் வையுங்கள். ஆனால், வாக்கு கொடுக்க முடியாது என்பது எப்படி சரியாகும்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.