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அமித் ஷா தலைமையில் தென்மண்டல முதல்வர்கள் மாநாடு? ஆகஸ்ட் 18, 19 தேதிகளில் சென்னையில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் தென்மண்டல முதல்வர்கள் மாநாட்டில் கூடுதல் கவனம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 1:11 PM IST

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சென்னை: தென் மாநிலங்களின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு சென்னை கோவளத்தில் ஆகஸ்ட் 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தென் மாநிலங்களிடையே நிலவி வருகிற முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க, தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. சென்னை கோவளத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் வைத்து இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய 5 மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், கேரள முதலமைச்சர் சதீசன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த சந்திப்பில் தென் மாநிலங்களுக்கிடையே நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான விவகாரங்கள், மாநில எல்லைகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான சவால்கள் குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் பரிமாறப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டால் தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவி வருகிற நிலையில், இந்த மாநாட்டில், நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் கூடுதல் கவனம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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ஏற்கனவே தமிழக சட்டப்பேரவையில், நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை தற்போதைய 543 என்ற அளவிலேயே தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது. எனவே, தென்மாநிலங்களின் பொதுவான பிரச்சினைகள் குறித்து நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் முக்கியத்துவம் பெறும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் இந்த தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு, தென் மாநிலங்களுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பு மட்டுமின்றி, மத்திய - மாநில உறவுகள் மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்திலும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

SOUTHERN ZONE CHIEF MINISTERS
AMITH SHAH
DELIMITATION AMENDMENT
தென்மண்டல் முதல்வர்கள் மாநாடு
CHIEF MINISTERS CONFERENCE

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