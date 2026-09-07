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பட்டினம்பாக்கத்தில் ரூ.1,200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க திட்டம்?

புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக பட்டினம்பாக்கம் (ஃபோர்ஷோர் எஸ்டேட்), கிண்டியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் நந்தம்பாக்கத்தில் ஃபின்டெக் சிட்டி அருகேயுள்ள இடம் ஆகிய இடங்களை அரசு பரிசீலித்து வருவதாக கூறப்பட்டது.

செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்பட்டு வரும் தலைமைச் செயலகம்
செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்பட்டு வரும் தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 3:05 PM IST

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-By எஸ். ஹுசேன்

சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் ரூ. 1,200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்தது முதல் சென்னையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வந்தன. அதன்படி, புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக பட்டினம்பாக்கம் (ஃபோர்ஷோர் எஸ்டேட்), கிண்டியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் நந்தம்பாக்கத்தில் ஃபின்டெக் சிட்டி அருகேயுள்ள இடம் என மூன்று பகுதிகள் அரசு தரப்பில் பரிசீலிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் அறிவித்தார். அப்போது பேசுகையில், கடந்த பல ஆண்டுகளாக தலைமைச் செயலகத்தின் நிர்வாகத் தேவைகளும், பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், தற்போதுள்ள கட்டடங்களின் பரப்பளவு அதற்கேற்ற வகையில் விரிவுபடுத்தப்படவில்லை.

புதிய தலைமைச் செயலகம்

மேலும், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் மீதமுள்ள நிலப்பகுதிகள் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் இந்திய தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை (ASI) கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால், கூடுதல் கட்டடங்கள் அமைப்பதற்கும், தேவையான மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ளன.

இதனால், தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால நிர்வாக வளர்ச்சிக்கும், திறமையான நிர்வாகத்திற்கும் ஏற்ற வகையில், உலகத் தரத்திலான புதிய நிர்வாகக் கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தேவையை கருத்தில் கொண்டு, புதிய தலைமைச் செயலகத்தை மட்டும் அமைப்பதற்குப் பதிலாக, அனைத்து அரசு துறைகளையும் ஒரே நிர்வாக வளாகத்தில் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் புதிய வளாகம் உருவாக்கப்படும்.

இந்தப் புதிய வளாகத்தில் நவீன அலுவலகங்கள் மட்டுமின்றி, நிர்வாகப் பணிகள் விரைவாகவும், ஒருங்கிணைந்த முறையிலும் நடைபெறுவதற்கான கட்டமைப்புகளும் ஏற்படுத்தப்படும். புதிய ஒருங்கிணைந்த தலைமைச் செயலக வளாகத்தில், புதிய சட்டப்பேரவை கட்டடம், தலைமைச் செயலக அலுவலகங்கள், அனைத்து முக்கிய அரசு துறைகளுக்கான அலுவலகங்கள், நவீன தீயணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் அணுகும் வசதிகள், போதுமான வாகன நிறுத்துமிடங்கள், நவீன மாநாட்டு அரங்குகள், பொதுமக்கள் சேவை மையங்கள், அரசு அலுவலர்களுக்கான நவீன வசதிகள், பசுமைக் கட்டட தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கட்டமைப்புகள் ஆகிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் அரசு சார்பில் செய்து தரப்படும்.

இதனிடையே புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டாலும், தமிழ்நாட்டின் நிர்வாக வரலாற்றில் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்கள் பாதுகாக்கப்படும். அவை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நினைவுச் சின்னங்களாகப் பராமரிக்கப்பட்டு, அவற்றின் கட்டடக்கலை, மற்றும் பாரம்பரிய மதிப்பு எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் தெரியும் வகையில் பாதுகாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால நிர்வாகத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய ஒருங்கிணைந்த வளாகம் உருவாக்கப்படும். இதற்காக ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

400 ஆண்டுகால புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் நிர்வாகப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்து, அதே நேரத்தில் அடுத்த நூற்றாண்டுகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற நவீன நிர்வாகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதே புதிய தலைமைச் செயலக வளாகத்தின் முக்கிய நோக்கம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம்?

இந்நிலையில், சென்னையின் பட்டினம்பாக்கம் (ஃபோர்ஷோர் எஸ்டேட்) பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைப்பதற்கான பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்காக 25.16 ஏக்கர் நிலத்தைப் பயன்படுத்த தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தடையில்லாச் சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக பரிசீலிக்கப்பட்ட மூன்று இடங்களில், தேவையான அளவு நிலம் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதுடன், சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் இருந்து எளிதில் சென்று வரும் வசதியும் பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ளது. அந்த வகையில், இந்த இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

புதிய தலைமைச் செயலகத்தின் பிரதான கட்டடம் 15 மாடிகளுடன், சுமார் 20 லட்சம் சதுர அடி கட்டுமானப் பரப்பளவில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சாந்தோம் பிரதான சாலையில் இருந்து எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில், இந்த வளாகம் அமைய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த நிலம், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்துக்குச் சொந்தமானது ஆகும். இந்த இடத்தில் கடந்த 1963 முதல் 1998-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 1,380 அரசு ஊழியர்களுக்கான குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டிருந்தன. தற்போது அந்தக் குடியிருப்புகள் சிதிலமடைந்துள்ளதால், அவற்றை இடிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

புதிய தலைமைச் செயலகத் திட்டத்திற்காக வீட்டு வசதி வாரியத்துக்குச் சொந்தமான நிலம் பயன்படுத்தப்படுவதால், அந்த நிலத்தின் மதிப்பை முறையாக நிர்ணயித்து, அதற்கான தொகையை செலுத்த வேண்டும் என வீட்டு வசதி வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தேவையான சூழலில், அதற்குப் பதிலாக மாற்று நிலம் வழங்குவது குறித்தும் அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என TNHB தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தற்போது TNHB மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியின் அனுமதி கிடைத்துள்ள நிலையில், அடுத்தகட்டமாக இந்தத் திட்டத்துக்கு கொள்கை ரீதியான நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு, கட்டுமானப் பணிகளுக்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

புதிய தலைமைச் செயலகம்
பட்டினம்பாக்கம்
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