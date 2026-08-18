தமிழ்நாடு, கர்நாடக முதலமைச்சர்கள் சந்திக்க திட்டமா - வெளியான முக்கியத் தகவல்
சென்னையில் நடைபெறவுள்ள தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் கூடுதல் கவனம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : August 18, 2026 at 12:12 PM IST
சென்னை: ’தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு’ நிகழ்வை முன்னிட்டு சென்னை வருகை தரும் போது, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் இருவரும் சந்தித்து காவிரி பிரச்சினை குறித்து ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தென் மாநிலங்களின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் ’தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு’ சென்னை கோவளத்தில் ஆகஸ்ட் 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை கோவளத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் வைத்து இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளதாக அரசுத்துறை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளம், தெலங்கானா ஆகிய 5 மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு-கர்நாடகா முதலமைச்சர்கள் சந்திக்க திட்டம்
தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த சந்திப்பில் தென் மாநிலங்களுக்கிடையே நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான விவகாரங்கள், மாநில எல்லைகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான சவால்கள் குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் பரிமாறப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டால் தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவி வரும் நிலையில், இந்த மாநாட்டில், நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் கூடுதல் கவனம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில், நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை தற்போதைய 543 என்ற அளவிலேயே தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு மூலமாக ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்ட கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் உடனான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த மாநாடு நிறைவு பெற்ற பிறகு வரும் 20ஆம் தேதி மாலை இரு மாநில முதலமைச்சர்கள் சென்னையில் சந்திக்க உள்ளதாகவும், அப்போது காவிரி நீர் பங்கீடு விவகாரம், மேகதாது அணைக்கட்டும் விவகாரம் குறித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
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ஏற்கனவே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்ல திட்டமிட்டு இருந்தார். அப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கர்நாடகா செல்லக்கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதன் பின்னர் தற்போதைய சூழ்நிலையில் விஜய் கர்நாடகா வர வேண்டாம் என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.