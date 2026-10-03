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தவெக அமைச்சரவையில் பாமக இடம்பெறப்போவதாக வெளியாகும் தகவல் வதந்தி- சௌமியா அன்புமணி

தாமிரபரணி ஆற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரப் பயணம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.

திருச்செந்தூர் கோயிலில் சௌமியா அன்புமணிக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு
திருச்செந்தூர் கோயிலில் சௌமியா அன்புமணிக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST

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தூத்துக்குடி: தவெக அமைச்சரவையில் பாமக இடம் பெறப்போவதாக வெளியாகும் தகவல் வதந்தி. தற்போதைக்கு கூட்டணி தொடர்பாக எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.

பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும், தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செளமியா அன்புமணி, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக வருகை தந்தார்.

கோவிலுக்கு வருகை தந்த அவர், கடற்கரைக்கு சென்று கடலில் கால் நனைத்து வழிபாடு மேற்கொண்டார். இதையடுத்து கோவிலுக்குள் சென்ற சௌமியா அன்புமணி, சுப்பிரமணியசுவாமி, வள்ளி-தெய்வானை, சண்முகர், தட்சிணாமூர்த்தி, சத்ரு சம்ஹார மூர்த்தி உள்ளிட்ட சன்னதிகளில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

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தரிசனம் முடித்து விட்டு கோவிலில் இருந்து வெளியே வந்த சௌமியா அன்புமணி, செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், தாமிரபரணி ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது தடுக்கப்பட வேண்டும். ஆற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரப் பயணம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும்.

தாமிரபரணி ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது, பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் பிரச்சினை. ஆறு, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் கழிவுநீரைக் கலப்பது சட்டப்படி குற்றம். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் குப்பை மேலாண்மையை முறையாகச் செயல்படுத்த வேண்டும். உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் தாமிரபரணியைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, நடைபாதை மற்றும் அலங்கார நிழற்குடைகள் அமைக்க ரூ.59 கோடியில் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராகத் தாமிரபரணி பாதுகாப்புச் சங்கத்தினர் நீதிமன்றத்தை அணுகி உள்ளனர்.

தாமிரபரணி ஆற்றில் புதிய கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது. ஏற்கெனவே உள்ள படித்துறைகள் மற்றும் பாரம்பரியக் கோயில்களைப் புனரமைத்தாலே போதுமானது.

இளம் தலைமுறையினரை குடிப்பழக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க மதுவிலக்கு அவசியம். ஊடகங்கள், பொதுமக்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள், இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும். டாஸ்மாக் வருவாய்க்கு மாற்றாக ஊழலற்ற நிர்வாகம் மற்றும் கனிமவளங்களை முறையாக முறைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட வழிகளில் அரசின் வருவாயைப் பெருக்க முடியும்.

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இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் பாமக யாருக்கும் ஆதரவு அளிக்காது என்பதே கட்சியின் நிலைப்பாடு. விவசாயக் கூட்டுறவுக் கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பாமக தொடர்ந்து வலியுறுத்தும்.

ஊழலில் ஈடுபடும் அரசு அதிகாரிகளின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்ற நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மகிச்சி அளிக்கிறது. தவெக அமைச்சரவையில் பாமக இடம்பெறப் போவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் வதந்தி. கூட்டணி தொடர்பாக தற்போதைக்கு எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

SOWMIYA ANBUMANI
POLITICAL ALLIANCE RUMOURS
பாமக
சௌமியா அன்புமணி
SOWMIYA ANBUMANI ON TVK GOVT

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