செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கு: அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ஆளுநர் அனுமதி?
கடந்த ஆண்டு மே மாதம் ஆளுநரின் ஒப்புதலை பெற அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பிய நிலையில், அரசின் மூலமாகவே மட்டுமே ஆளுநருக்கு கோரிக்கை அனுப்பப்பட வேண்டும் எனக்கூறி அந்தக் கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிகை திருப்பி அனுப்பியது.
Published : June 7, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான முறைகேடு புகாரில், அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் அனுமதி வழங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏகவுமான செந்தில் பாலாஜி, கடந்த 2011 முதல் 2016 வரையிலான அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அந்த காலகட்டத்தில், போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பலரிடம் சட்ட விரோதமாகப் பணம் பெற்றதாகக் குற்றஞ்சாட்டு எழுந்தது.
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அதன் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார், செந்தில் பாலாஜியின் தனி உதவியாளர்கள் பி.சண்முகம், எம்.கார்த்திகேயன் ஆகியோர் மீது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகார்களின்பேரில், சென்னை மத்தியக் குற்றப்பிரிவு போலீசார், ஏமாற்றுதல் (பிரிவு 420), குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உடந்தையாக இருத்தல், ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, சட்ட விரோதப் பணப் பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறையும் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஜூன் 14, 2023 அன்று செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்தது. 15 மாதங்கள் சிறைவாசத்திற்குப் பின் உச்ச நீதிமன்றம் அவருக்கு பிணை வழங்கியதை அடுத்து, 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் விடுதலையானார்.
இந்த முறைகேடு தொடர்பாக, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்திருந்தாலும், முறைகேடு நடந்ததாகக் கூறப்படும் காலகட்டத்தில் அவர் அமைச்சராக இருந்ததால், அவரிடம் விசாரணை நடத்த ஆளுநரின் அனுமதி பெறுவது அவசியமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு மே மாதம் ஆளுநரின் ஒப்புதலை பெற அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பிய நிலையில், அரசின் மூலமாகவே மட்டுமே ஆளுநருக்கு கோரிக்கை அனுப்பப்பட வேண்டும் எனக்கூறி, அந்தக் கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிகை திருப்பி அனுப்பியது.
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இதையடுத்து செந்தில் பாலாஜி மீது விசாரணை நடத்த தலைமைச் செயலாளருக்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது. இதையடுத்து, ஆளுநரின் ஒப்புதலை பெறுவதற்காக, முதலமைச்சர் விஜய் ஒப்புதலுடன் ஆளுநர் மாளிகைக்கு தமிழக அரசு கடிதம் அனுப்பியது.
இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜி மீதான முறைகேடு வழக்கில், அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் அனுமதி வழங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.