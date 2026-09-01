வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்க முதலமைச்சர் விஜய் பிரிட்டன் செல்லவுள்ளதாக தகவல்
தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா இடையே போட்டி நிலவி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 1, 2026 at 11:35 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கான வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் பிரிட்டன் நாட்டிற்கு செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில், 2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே இலக்கு என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில் 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் ரூ. 1,02,514 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு, 1,21,788 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டன் பயணம்
இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதனடிப்படையில், வரும் செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி முதல் 16-ஆம் தேதி வரை பிரிட்டன் செல்லும் முதலமைச்சர், அங்குள்ள தொழிலதிபர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களை சந்தித்து, தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய அழைப்பு விடுக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா மாநிலங்களுக்கு இடையே போட்டி நிலவி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
6 நாள் பயணம்
அதனடிப்படையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவினர் வரும் செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி பிரிட்டன் செல்ல உள்ளதாகவும், அதைத் தொடர்ந்து அங்கு 16-ஆம் தேதி வரை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீட்டாளர்களை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய அழைப்பு விடுக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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இதற்கு முன்னதாக, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா வரும் செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி தைவான் செல்ல உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. செமிகண்டக்டர், செயற்கை நுண்ணறிவு, சிப் உள்ளிட்ட துறைகளில் செயல்பட்டு வரும் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் செமிகான் மாநாடு இந்த வாரம் தைவானில் நடைபெற உள்ளது.
இதில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டிற்கு ஈர்க்கும் வகையில், அமைச்சர் கீர்த்தனா தலைமையிலான குழுவினர் தைவானிற்கு சென்று முதலீட்டாளர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.