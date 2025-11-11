ETV Bharat / state

போராட்டத்துக்கு இடையே ஆற்றில் குதிக்க ஓடிய திருநங்கை... நெல்லை கலெக்டர் அலுவலக சாலையில் பரபரப்பு!

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச வீட்டுமனை பட்டா அல்லது வீடு வழங்கக்கோரி திருநங்கைகள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் அங்கு சுமார் 45 நிமிடங்கள் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

போராட்டம் நடத்திய திருநங்கைகள்
போராட்டம் நடத்திய திருநங்கைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 8:59 PM IST

திருநெல்வேலி: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருநங்கை தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாலத்தில் ஏறி கீழே குதிக்கப்போவதாக அறிவித்து சாலையில் ஓடியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சுத்தமல்லி அருகே நரசிங்கநல்லூரில் வசித்து வரும் திருநங்கைகள் 10 பேர் இன்று தங்களுக்கு அரசு சார்பில் வீடு, குடும்ப அட்டை, ஆதார் கார்டு ஆகியவை முறையாக வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

பின்னர் வெளியே வந்த அவர்கள் திடீரென மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு அமர்ந்து திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, தங்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா அல்லது இலவச வீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை அவர்கள் வைத்தனர். மேலும், பலமுறை மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடமும், உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமிலும் மனு அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டினர். சுமார் 15 நிமிடங்கள் ஆட்சியர் அலுவலக வாயிலில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருநங்கைகளை வருவாய் துறை அதிகாரிகளோ, காவல்துறை அதிகாரிகளோ கண்டுகொள்ளவில்லை.

இதனை அடுத்து அங்கிருந்து எழுந்து அருகில் உள்ள பிரதான சாலையான திருநெல்வேலி - திருவனந்தபுரம் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பேசிய திருநங்கைகள், எங்களை கருணை கொலை செய்து விடுங்கள் என கண்ணீர் விட்டு கதறியபடி போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இதனால் அங்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. வாகனங்களை மாற்றுப் பாதையில் திருப்பி விட முயன்றும் அந்தப் பகுதியிலும் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

சாலையில் ஓடிய திருநங்கை
சாலையில் ஓடிய திருநங்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருநங்கைகள் சாலையில் அமர்ந்ததும் கிடைத்த இடத்தில் போக்குவரத்து அனுமதித்து போலீசார் நிலைமையை சமாளித்தனர். ஆனால் போலீசாரின் சாதுரியத்தை அறிந்த திருநங்கைகள் எங்கெல்லாம் போக்குவரத்து நடைபெறுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஓடிச் சென்று சாலையில் அமர்ந்தும், சாலையில் படுத்தும் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இதனால் போலீசார் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திக்கு முக்காடினர்.

இதனிடையே திவ்ய ஸ்ரீ என்ற திருநங்கை அருகில் உள்ள தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாலத்தில் ஏறி கீழே குதிக்கப்போவதாக அறிவித்து சாலையில் ஓடிச் சென்றார். அவரை ஓடிச்சென்று சில செய்தியாளர்கள் காப்பாற்றினர். தொடர்ந்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள், காவல்துறை அதிகாரிகள் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் திருநங்கைகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் ஆனால், அதில் உடன்பாடு எதுவும் எட்டப்படவில்லை. காவல்துறையால் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத சூழலில், அவர்களை அங்கிருந்து மெதுவாக அப்புறப்படுத்தி மீண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயிலுக்கு அழைத்து வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்... டாஸ்மாக் விற்பனையாளருக்கு அதிரடி உத்தரவு!

அந்த சமயம் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் அலுவலகத்தில் இருந்து தனது வாகனத்தில் வெளியே வர, ஆட்சியர் காரை மறித்து திருநங்கைகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. ஆட்சியர் தனது வாகனத்தை விட்டு கீழே இறங்கி நிற்க, மற்ற அதிகாரிகள் திருநங்கைகளை சமாதானப்படுத்தி ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குள் அழைத்து வந்து அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அவர்களுக்கு இலவச வீடு அல்லது வீட்டுமனை பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

போராட்டம் குறித்து திருநங்கை மிருனா ஸ்ரீ கூறுகையில், '' 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' முகாம் உட்பட பல்வேறு முகாமில் எங்கள் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மனு அளித்தும், பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் எந்த பலனும் இல்லை. இதற்கு மேல் எங்களால் வாழ முடியாது, எனவே எங்களை கருணை கொலை செய்து விடுங்கள். இல்லை என்றால் எங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுங்கள்.'' என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

திருநங்கைகள் போராட்டம்
TRANSGENDERS DEMAND
தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாலம்
TIRUNELVELI COLLECTOR OFFICE
TIRUNELVELI TRANSGENDERS PROTEST

