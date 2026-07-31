அதிக கட்டணம் வசூல்: 5 மருத்துவக் கல்லூரிகள் மீதான அறிக்கை அரசிடம் சமர்ப்பிப்பு
ஆய்வுக் குழுவினர் அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : July 31, 2026 at 10:03 PM IST
சென்னை: தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் விதிகளை மீறி அதிக கட்டணம் வசூலித்ததாக கூறப்படும் தமிழகத்தில் உள்ள 5 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மீதான ஆய்வறிக்கை, அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் தங்கள் மாணவர்களிடம் இருந்து 4 ஆண்டுகள் 6 மாதம் வரையிலான காலக்கட்டத்திற்கு மட்டுமே எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கான கட்டணத்தை வசூலிக்க வேண்டும் என தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
ஆனால், தமிழகத்தில் உள்ள சில மருத்துவக் கல்லூரிகள் 5 ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து கட்டணம் வசூல் செய்வதாக தொடர்ச்சியாக புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. இதுபோல கூடுதலாக கட்டணம் வசூல் செய்யும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மீது புகார் அளிக்கலாம் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், அவ்வாறு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவையும் அவர் அமைத்தார்.
அதன் அடிப்படையில் அந்தக் குழு, பல தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அதிரடி ஆய்வு நடத்தியது. ஆனால், அவர்கள் அளித்த அறிக்கையிலும் சில சந்தேகங்கள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு சார்பில் மாற்றுக்குழு அமைக்கப்பட்டு, மீண்டும் கல்லூரிகளில் ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது. இதையடுத்து, அதிக கட்டணம் வசூலித்ததாக புகாருக்கு உள்ளான 10 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும், அந்தக் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். பல கட்ட விசாரணைகளையும் மேற்கொண்டனர்.
இதில் பல ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது. தொடர்ந்து, 5 கல்லூரிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிக கட்டண வசூல் குறித்த அறிக்கையை, அந்தக் குழுவினர் தமிழக அரசுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
மற்ற 5 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அறிக்கையையும் ஓரிரு நாளில் அரசிடம் சமர்ப்பிப்போம் என மருத்துவக்கல்வி இயக்குனரக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளை தமிழக சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை கடுமையாக இருந்தால் மட்டுமே மற்ற கல்லூரிகள் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாது என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.