எழும்பூரில் மறுசீரமைப்பு பணிகள்: தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
பயணிகள் தங்களது டிக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரயில் நிலையத்தை கவனமாக சரிபார்த்து, அதற்கேற்ப பயணத் திட்டத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 19, 2026 at 9:53 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக குறிப்பிட்ட சில ரயில்கள் தாம்பரம் அல்லது மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி முதல் 26-ஆம் தேதி வரை, சில விரைவு ரயில்களின் சேவைகளில் தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, குறிப்பிட்ட ரயில்கள், சென்னை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம் அல்லது மாம்பலம் நிலையத்தில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் அல்லது அங்கிருந்து புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாம்பரம், மாம்பலத்தில் நிறுத்தப்படும் ரயில்கள்
உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 16866): தஞ்சாவூர் – சென்னை எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு ரயில், ஆகஸ்ட் 20 முதல் 24 வரை, தஞ்சாவூரில் இருந்து புறப்படும் சேவைகளில் தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். அந்த ரயில் தாம்பரத்தை அதிகாலை 3.45 மணிக்கு வந்தடையும்.
மங்களூரு சென்ட்ரல் – சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 16160): மங்களூரு சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில், ஆகஸ்ட் 20 முதல் 24 வரை, தாம்பரத்தில் நிறுத்தப்படும். இந்த ரயில் தாம்பரத்தை அதிகாலை 3.15 மணிக்கு வந்தடையும்.
அனந்தபுரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 20636): கொல்லம் – சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு ரயில், ஆகஸ்ட் 20 முதல் 24 வரை, தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். இந்த ரயில் தாம்பரத்தை அதிகாலை 5.20 மணிக்கு வந்தடையும்.
சேலம் – சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 22154): சேலத்தில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில், ஆகஸ்ட் 20 முதல் 24 வரை, தாம்பரத்தில் நிறுத்தப்படும். அதிகாலை 3.30 மணிக்கு இந்த ரயில் தாம்பரத்தை வந்தடையும்.
ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 12654): திருச்சியில் இருந்து புறப்படும் திருச்சிராப்பள்ளி – சென்னை எழும்பூர் ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு ரயில், ஆகஸ்ட் 20 முதல் 24 வரை, மாம்பலம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். இந்த ரயில் மாம்பலத்தை அதிகாலை 3.55 மணிக்கு சென்றடையும்.
|இதையும் படிங்க.. வட்டாட்சியரின் வினோத உத்தரவு; கொதித்தெழுந்த நெட்டிசன்கள்
தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் ரயில்கள்
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய சில ரயில்கள் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். அதாவது, சென்னை எழும்பூர் – தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 16865), ஆகஸ்ட் 21 முதல் 25 வரை, தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11.00 மணிக்கு புறப்படும்.
இதேபோல், சென்னை எழும்பூர் – மங்களூரு சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 16159), ஆகஸ்ட் 21 முதல் 25 வரை, தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11.40 மணிக்கு புறப்படும்.
சென்னை எழும்பூர் – கொல்லம் அனந்தபுரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 20635), ஆகஸ்ட் 21 முதல் 25 வரை, தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 8.20 மணிக்கு புறப்படும்.
சென்னை எழும்பூர் – திருச்சிராப்பள்ளி ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 12653), ஆகஸ்ட் 21 முதல் 25 வரை, தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். இந்த ரயில் அதிகாலை 12.05 மணிக்கு புறப்படும்.
பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக மேற்கண்ட ரயில்களின் புறப்படும் நிலையங்கள் மற்றும் சேரும் ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த காலகட்டத்தில் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகள் தங்களது டிக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரயில் நிலையத்தை கவனமாக சரிபார்த்து, அதற்கேற்ப பயணத் திட்டத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.