மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் திருப்பணிகள் 90% நிறைவு- அமைச்சர் ரமேஷ்
திருக்கோயில்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம் என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 11, 2026 at 8:49 PM IST
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் குடமுழுக்குப் பணிகள் 90% நிறைவடைந்துள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் உள்ள உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் குடமுழுக்கு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திருப்பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று (ஜூன் 11) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
திருக்கோயிலுக்குள் மொபைல் போன் எடுத்துச் செல்ல பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமைச்சர் ரமேஷ் தனது மொபைல் போனை இலவச மொபைல் பாதுகாப்பு மையத்தில் வைத்துவிட்டு திருக்கோயிலுக்குள் சென்றார்.
அதன் பின்னர் பிரசாதம் தயாரிக்கும் இடம், பக்தர்கள் செல்லும் வரிசை, கூட்ட மேலாண்மை, கட்டுமான பணிகள், இலவச காலணி பாதுகாப்பகம் ஆகியவற்றை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அத்துடன், நடைபெற்று வரும் திருப்பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது, இணை ஆணையர்கள் சுரேஷ், மாரியப்பன் மற்றும் உதவி ஆணையர் முத்துராமன், திருக்கோயில் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, குடமுழுக்கு தொடர்பான முன்னேற்பாடு கூட்டம் அமைச்சர் ரமேஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் துறைச் சார்ந்த அரசு அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் மற்றும் அர்ச்சகர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்துக் கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் குடமுழுக்கு ஏற்பாடுகள், எப்போது குடமுழுக்கை நடத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், "குடமுழுக்கு பணிகள், குறிப்பிட்ட தேதியில், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக நடைபெற்று வரும் கட்டுமான பணிகள் உள்ளிட்ட பணிகளை இன்று ஆய்வு செய்தோம். மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் குடமுழுக்குப் பணிகள் 90% நிறைவடைந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: நீட் வேண்டாம் பிளஸ் 2 மதிப்பெண் அடிப்படையில் எம்பிபிஎஸ் மாணவர் சேர்க்கை - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தல்
மீதமுள்ள 10% பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு திருக்கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கோபுரங்களுக்கு வர்ணம் பூசும் பணி, மராமத்து பணிகள், வீர வசந்த ராயர் மண்டப சீரமைப்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஒட்டுமொத்தமாக திருக்கோயில்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அவை அனைத்தும் விரைவில் களையப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.