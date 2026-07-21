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மேற்காசியாவில் மீண்டும் போர் பதற்றம்: சென்னையில் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் பாதிப்பு

போர் பதற்றம் காரணமாக, சென்னையில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்கள் 3 மணிநேரம் வரை தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 4:34 PM IST

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சென்னை: மேற்காசிய நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால், சென்னை விமான நிலையத்தில் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்ததை அடுத்து, மீண்டும் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. ஈரானில் உள்ள ராணுவத் தளங்கள், ஏகவுணை தளங்களை குறிவைத்து அமெரிக்க படைகள் கடந்த 10 நாட்களாக வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. அதற்கு பதிலடியாக, குவைத், ஜோர்டான் மற்றும் பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இதனால், மேற்காசிய நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளதால் பஹ்ரைன், குவைத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவ்வப்போது பாதுகாப்பு காரணமாக, வான்வெளி மூடப்படுவதால் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

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இதையடுத்து, அபுதாபி, துபாய், சார்ஜா உள்ளிட்ட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நகரங்களில் இருந்தும், பஹ்ரைன், குவைத் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் விமானங்களும், அந்த வான்வழிகளை கடந்து வரும் மற்ற வெளிநாட்டு விமான சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், சென்னை விமான நிலையத்தில் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் தாமதமாகி, ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

குறிப்பாக, அபுதாபி, துபாய், சார்ஜா, பஹ்ரைன், மஸ்கட், லண்டன், சிங்கப்பூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் சுமார் 10 பயணிகள் விமானங்கள் தாமதமாக சென்னைக்கு வந்து சேர்வதால், சென்னையில் இருந்து அந்த விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டு செல்கின்றன.

அதன்படி அபுதாபி, துபாய், சார்ஜா, மஸ்கட், சிங்கப்பூர், லண்டன் உள்ளிட்ட 10 இடங்களுக்கு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டிய 10 பயணிகள் விமானங்கள், சுமார் 30 நிமிடங்களில் இருந்து 3 மணி நேரம் வரை தாமதமாக சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றன.

இதேபோல, இன்று மாலை 3 மணிக்கு இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் இருந்து சென்னை வரவேண்டிய ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானமும், மாலை 4 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து கொழும்பு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டிய ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானமும் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

விமானங்கள் தாமதம் ஆனாலும், அல்லது செய்யும் நிலை ஏற்பட்டாலும் பயணிகளுக்கு முன்னதாகவே அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.

சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள், சமூக வலைதளத்தில் அதுகுறித்து தகவல் தெரிவிப்பார்கள். அதைப் பார்த்துவிட்டு பயணிகள் தங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிய விமான நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு தங்கள் பயணிக்கும் விமானங்கள் எப்போது சென்னைக்கு வரும்? சென்னையில் இருந்து எப்போது புறப்படும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்குத் தகுந்தாற்போல் தங்கள் பயணத் திட்டத்தை வகுத்துக் கொள்வார்கள்.

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ஆனால் தற்போது, விமானங்கள் தாமதம் மற்றும் ரத்து குறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் இதுவரையில் எந்த தகவல்களும் பயணிகளுக்கு தெரிவிக்கவில்லை. இதனால் சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் பெரும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

WAR TENSIONS IN WEST ASIA
INTERNATIONAL FLIGHT SERVICES
CHENNAI AIRPORT
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